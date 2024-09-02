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Коммерсантъ FM
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Газ отклонился от штрафов

Принятие новых правил поставки могут отложить до марта 2025 года

По данным “Ъ”, правительство вновь переносит сроки принятия новых правил поставки газа, теперь на полгода — до 1 марта 2025 года. Основная причина — разногласия между генерирующими компаниями и поставщиками газа из-за отсутствия в новой редакции правил штрафов для энергетиков за отклонение от суточных контрактных объемов. Поставщики считают это обременением, а компании традиционно ссылаются на зависимость от команд диспетчера энергосистемы и невозможность заранее прогнозировать спрос на газ. Споры должны быть решены к 1 декабря, но собеседники “Ъ” считают это недостижимым.

Из-за разногласий между генерирующими компаниями и поставщиками новые правила поставок газа не могут принять около трех лет

Из-за разногласий между генерирующими компаниями и поставщиками новые правила поставок газа не могут принять около трех лет

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Из-за разногласий между генерирующими компаниями и поставщиками новые правила поставок газа не могут принять около трех лет

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На совещании у вице-премьера Александра Новака 29 августа решено снова перенести ввод новой редакции правил поставки газа на внутреннем рынке — с 1 сентября 2024 года на 1 марта 2025-го, говорят источники “Ъ”, знакомые с обсуждением вопроса. Основная причина, по их словам, в противоречиях между генерирующими компаниями и поставщиками газа: «Газпромом» и НОВАТЭКом. Все разногласия должны быть сняты до 1 декабря, говорят источники “Ъ”, но сомневаются, что стороны достигнут компромисса к этому сроку.

Новые правила поставки газа согласуются рынком уже около трех лет. Последние изменения, казалось, уже были одобрены всеми сторонами и должны были вступить в силу 1 сентября.

Но, как говорят собеседники “Ъ”, поставщики газа и Минэнерго на прошлой неделе вновь подняли вопрос о переносе сроков.

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин, по данным “Ъ”, предлагал перенести ввод новых правил на год, до 1 сентября 2025 года, но инициатива не прошла «регуляторную гильотину». По версии господина Сорокина (“Ъ” видел письмо чиновника в правительство), перенос требуется, чтобы российский газовый комплекс в условиях санкций «мог обеспечить необходимый объем газа для внутренних потребителей, исполнить контрактные обязательства поставщиков перед покупателями». В Минэнерго “Ъ” не ответили.

На совещании у Александра Новака стороны в основном обсуждали ответственность генкомпаний за небалансы в газотранспортной системе (ГТС), говорят источники “Ъ”. При заключении договора поставки газа всем потребителям, включая энергетиков, разрешено в отдельные сутки недобирать до 20% или перебирать до 10% от суточного контрактного объема. Это так называемая гибкость, которая, по сути, бесплатна для потребителей, но обременяет поставщиков, так как «Газпром» вынужден держать в резерве лишние мощности. При отклонениях от среднесуточных объемов генкомпании платят штраф. В обновленных правилах с генкомпаний полностью снимается ответственность за неравномерность поставок газа в течение суток, что вызвало негативную реакцию «Газпрома» и НОВАТЭКа, говорят собеседники “Ъ”.

По мнению источника “Ъ” в «Газпроме», в новой редакции правил поставки газа нарушен баланс интересов поставщиков и потребителей.

Он отмечает, что отсутствие ответственности покупателя за невыборку газа перекладывает риски на поставщика и создает дополнительные издержки как для транспортировщика, так и для поставщика, «что не является справедливым и не отвечает интересам развития газовой отрасли». По его мнению, сейчас у потребителей существует достаточный набор инструментов для корректировки плановых объемов поставки, в том числе через биржу. «Если существует потребность неравномерного потребления, дополнительный объем газа можно купить на бирже в любые сутки, но потребители за долгие годы привыкли к отсутствию ответственности за соблюдение договорной дисциплины и не хотят ничего менять»,— считает собеседник “Ъ”.

Жаркая погода стимулировала рост добычи газа

В «Газпроме», НОВАТЭКе и «Совете производителей энергии» (объединяет крупнейшие генкомпании) “Ъ” не ответили. Позиция генкомпаний традиционно заключается в том, что загрузка ТЭС зависит от команд диспетчера энергосистемы, а также от сезонного потребления, погодных условий, ремонтов, водности и т. д. По этой причине энергетики не могут заранее определить фактический уровень загрузки энергоблоков и потребления газа, а любое увеличение нагрузки на них будет транслироваться в цену для конечного потребителя.

В «Сообществе потребителей энергии» (лобби крупной промышленности) говорят, что в вопросе оплаты небалансов необходимо компромиссное решение. В случае разбалансировки из-за недостаточной ответственности генерации предприятия могут столкнуться с ограничениями поставок газа, а избыточные штрафные санкции увеличат цену электроэнергии, отмечают в ассоциации.

Как поясняет Виталий Ермаков из ВШЭ, если покупатель не выбирает запрошенные ранее объемы и финансовой ответственности у него нет, то в ГТС появляется неоплаченный газ, который проблематично перенаправить. По его словам, возникают дополнительные затраты на транспортировку новому покупателю, который может находиться в другом регионе. «Снятие ответственности с покупателя за необдуманно заказанные объемы, конечно, приведет к полному бардаку»,— говорит эксперт. Как отмечает господин Ермаков, ответственность и финансовые стимулы, предусмотренные механизмом коммерческой балансировки, минимизируют «безответственное поведение» и переносят затраты на агентов, которые либо плохо планируют, либо рискуют.

Татьяна Дятел

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