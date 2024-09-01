Магомеда Адиева подвел старт

Вторым клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), который уволил главного тренера по ходу нынешнего сезона, оказался «Ахмат». Пост его наставника покинул Магомед Адиев. Он продержался в грозненской команде меньше полугода. Весной, после назначения в «Ахмат», Адиев довольно эффектно справился с задачей сохранить ему место в элитном дивизионе, а на излете лета потерпел провал на старте нового первенства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед Адиев стал третьим подряд специалистом, не продержавшимся на посту главного тренера «Ахмата» хотя бы полный календарный год

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Магомед Адиев стал третьим подряд специалистом, не продержавшимся на посту главного тренера «Ахмата» хотя бы полный календарный год

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Ахмат» объявил о расторжении трудового договора «по соглашению сторон» с главным тренером Магомедом Адиевым. Адиев стал вторым наставником клуба Российской премьер-лиги, отправленным в отставку по ходу начавшегося сезона. Первым в августе оказался Игорь Черевченко, который покинул «Факел». Воронежцы практически сразу нашли ему замену в лице Дмитрия Пятибратова. «Ахмат» в своем сообщении уточнил, что «имя нового наставника команды будет объявлено дополнительно», а его генеральный директор Ахмед Айдамиров рассказал ТАСС, что клуб «как раз занимается поиском главного тренера», но кандидатов «не будет называть». Говоря о причинах увольнения 47-летнего Адиева, Айдамиров сказал, что они «в результатах и игре».

Этим решением «Ахмат» подтвердил репутацию клуба, в котором тренерам невероятно трудно завоевать серьезный кредит доверия и который очень легко с ними расстается. Магомед Адиев стал третьим подряд специалистом после Сергея Ташуева и Мирослава Ромащенко, не продержавшимся на ключевом посту в нем хотя бы полный календарный год.

Адиев очутился в «Ахмате» в начале апреля, на излете прошлого сезона. Интересным назначение наставника с довольно короткой и в целом ничем не примечательной тренерской биографией сделал самый свежий ее отрезок.

Весной 2022 года он возглавил сборную Кахастана, которая на протяжении полутора десятилетий после перехода под эгиду Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) из азиатского региона не могла избавиться от неказистого статуса. Однако при Магомеде Адиеве казахстанцы пережили удивительную трансформацию. Сначала они классно выступили в розыгрыше Лиги наций, выиграв турнир в своей группе. Это была, естественно, аутсайдерская ниша, но соперники, которых опередила сборная,— азербайджанцы, словаки и белорусы,— все-таки не смотрелись такими уж слабыми. А затем, уже в 2023 году, команда Адиева здорово пошумела в отборе к чемпионату Европы в Германии. Имея в заявке лишь несколько игроков с опытом выступлений в лигах высокого уровня, она на основной стадии квалификации одержала шесть побед в десяти матчах — на одну меньше, чем в четырех предыдущих отборочных циклах, вместе взятых.

Путевку на чемпионат Европы сборная Казахстана не завоевала, но боролась за нее с фаворитами — датчанами и словенцами — вплоть до заключительных туров. А благодаря хорошим показателям в Лиге наций она добыла право сыграть в последней стадии отбора, в так называемом play-off, с тремя вакантными путевками на кону в марте уже нынешнего года. На этом, правда, взлет сборной Казахстана и оборвался. Она срезалась в полуфинале своего стыкового мини-турнира, с разгромным счетом 0:5 проиграв грекам.

Магомеда Адиева пригласили в «Ахмат» в сложный период для клуба, в предыдущем сезоне скакнувшего на пятое место в чемпионате. Грозненцы располагались вплотную к «зоне вылета».

С поставленной задачей — сохранить прописку в элите — Адиев справился не просто уверенно, а даже эффектно. В девяти матчах после его появления «Ахмат» одержал пять побед, включая две над грандами — ЦСКА и в итоге уступившим в «золотой гонке» всего очко «Зениту» «Краснодаром».

Между тем старт чемпионата нынешнего после достаточно радикальных кадровых корректировок клуб провалил. В семи турах «Ахмат» потерпел всего два поражения, но ни разу не взял верх над оппонентом. При этом особенно невыразительно выглядела его атака, потерявшая лучшего бомбардира — уехавшего в Саудовскую Аравию Мохамеда Конате. Чужие ворота «Ахмат» не сумел поразить в пяти встречах, включая ту, после которой и состоялась отставка Адиева. В ней в субботу грозненцы на своем поле сыграли вничью — 0:0 — с дебютантом РПЛ «Акроном», застряв в подвале турнирной таблицы.

Алексей Доспехов