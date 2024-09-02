Золото для любого кошелька

В этом году золото демонстрирует блестящие результаты: за семь с половиной месяцев металл прибавил в цене почти 22% и закрепился выше уровня $2500 за унцию. В итоге такие инвестиции заняли лидирующие позиции среди основных финансовых активов. Эксперты считают, что $2500 — не предел, и ждут новых рекордов в этом году. Стоит ли сейчас заходить в металл и какие способы для этого доступны, а также какие существуют особенности покупки физического и «бумажного» золота, разбирался «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В августе цена золота на мировом рынке впервые в истории преодолела уровень $2500 за тройскую унцию. По данным Investing.com, 20 августа котировки благородного металла на спотовом рынке достигали отметки $2531,7 за унцию. Этот результат на 3,4% выше значений конца июля. Даже с учетом отката к $2515 за унцию цена выросла с начала года почти на 22%. Это лучший старт года с «пандемийного» 2020 года — тогда на фоне повсеместных локдаунов и рецессии мировой экономики металл подорожал к началу августа на 35%, до $2073 за унцию, установив, как и в этот раз, исторический максимум.

Неудивительно, что в этом году Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) и Bank of America (BofA) отнесли металл к самым эффективным инвестиционным решениям. По оценке американского банка, вложения в широкий индекс S&P 500 прибавили с начала года менее 17%, высокодоходные облигации и акции компаний из развивающихся стран прибавили в цене около 7%, фонды недвижимости (REITs — real estate investment trust) подорожали только на 6,2%. Остальные активы из рейтинга (акции развитых стран за вычетом США и Канады, депозиты и фонды денежного рынка, сырье, US Treasuries (UST), облигации инвестиционного уровня) принесли инвесторам 3–5,6%.

Заметно больше инвесторы могли заработать разве что на биткойне, но он не учитывался в рейтинге BofA. С начала года курс самой популярной цифровой валюты вырос почти на 40%, до $60 тыс. Но данный актив, хотя и считается некоторыми управляющими и аналитиками «цифровым золотом», таковым не является, так как более рисковый и волатильный. По оценке WGC, среднесуточная волатильность цифровой валюты за последние пять лет составила 60% в годовом исчислении против 15% у золота. Например, аналогичный показатель для американских акций составляет около 21%, акций компаний развивающихся стран — 17%. Ниже волатильность только у облигаций (7%).

«Тихая гавань»

Можно выделить несколько причин для роста стоимости золота в 2024 году. В зимние и весенние месяцы это были геополитические проблемы на Ближнем Востоке и заявления западных политиков о желании легитимировать изъятие резервов Банка России (существенная часть которых была заморожена весной 2022 года). В таких условиях центробанки развивающихся стран во главе с Народным банком Китая активно замещали в своих резервах гособлигации США физическим металлом, заблокировать который при условии хранения на своей территории невозможно.

По оценке WGC, по итогам первого полугодия мировые ЦБ приобрели 483 тонны желтого металла, что на 5% выше значений аналогичного периода 2023 года. За два с половиной года регуляторы купили почти 2,6 тыс. тонн золота. Это больше его объема в резервах таких стран, как Италия, Франция и Россия, которые с показателями 2,45 тыс. тонн, 2,44 тыс. тонн и 2,34 тыс. тонн занимают соответственно третье, четвертое и пятое место в рейтинге центробанков по запасам золота (без учета МВФ).

Вдобавок к этому геополитические риски имеют проинфляционный эффект и негативны для экономики, отмечают эксперты, так как обычно ведут к росту цен на сырьевые товары, военных расходов, к девальвации валют и разрушению логистических цепочек. «Глобальные цепочки поставок продолжают сталкиваться с проблемами, вызванными пандемией COVID-19 и последующими ограничениями. В такой ситуации золото рассматривается как надежный актив для сохранения покупательной способности, что стимулирует рост его стоимости»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

В последние месяцы главенствующую роль на рынке начали играть возросшие риски рецессии экономики США и ответных шагов по смягчению денежно-кредитной политики ФРС. По итогам июльского заседания американский регулятор, как и ожидали аналитики, сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. Однако глава ФРС Джером Пауэлл дал сигнал о возможном снижении ставки в сентябре. В августе вероятность такого решения оценивалась участниками рынка в 94% против 56% месяцем ранее. При этом две трети портфельных менеджеров, опрошенных в августе BofA, не исключают того, что в течение года ставка будет снижена четыре раза и более. В июне разговоры шли максимум о трех повышениях.

Почему же процентные ставки влияют на котировки золота? Сильно влияют не все ставки, а лишь устанавливаемые ФРС США и отчасти ЕЦБ, так как доллар и евро являются основными резервными валютами. Причина взаимосвязи размера ставки и цены золота кроется в их обратной зависимости от реальных процентных ставок, получаемых при операциях с краткосрочными государственными облигациями, за вычетом инфляции в той же валюте. «Инвестиции в золото не приносят перманентного дохода, как дивиденды по акциям или купоны от облигаций. Поэтому традиционно рост доходностей в США был негативным для золота фактором»,— уточняет главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин.

2500 не предел

Опрошенные «Ъ-Review» эксперты рассчитывают на продолжение подъема цен, хотя и видят факторы, как поддерживающие котировки, так и препятствующие значительному их подъему. В Совкомбанке не исключают роста цен к уровню $2600 за унцию. Стратег UBS Global Wealth Management Уэйн Гордон рассчитывает на подъем вплоть до уровня $2700 к середине 2025 года. «Многие частные институты прогнозируют рост стоимости золота до уровня $2700–3000, что составляет потенциал роста на 10–20% от текущих значений»,— отмечает заместитель директора по инвестициям General Invest Михаил Смирнов.

Основные факторы роста останутся прежними — это высокие геополитические риски и ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. Старший аналитик SberCIB Investment Research Анна Пильгунова отмечает, что по мере приближения президентских выборов в США (состоятся в начале ноября текущего года) может возрасти волатильность на рынке золота. Основная причина в том, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп в случае победы может начать новый этап торговой войны с Китаем. Это вынудит Народный банк Китая усилить покупки золота в резервы. «Если говорить о рисках рецессии, важной будет статистика США (особенно по инфляции и рынку труда) — эти данные позволят более точно оценить риски экономического спада. Наконец, интерес представляет ежегодное мероприятие в Джексон-Хоул в конце месяца — на нем ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла»,— отмечает госпожа Пильгунова.

Однако не стоит забывать, что высокая стоимость металла будет стимулировать добычу и негативно сказываться на спросе на него со стороны промышленности, в первую очередь ювелирной отрасли. Во втором квартале добыча выросла по сравнению с тем же периодом 2023 года на 3%, до 929 тонн, при этом потребление ювелирной отраслью упало на 17%, до 410,6 тонны, минимума с третьего квартала 2020 года. Оба эти фактора, как считает Михаил Шульгин, будут сдерживать рост стоимости золота, поэтому темпы удорожания после 2024 года будут заметно снижаться. В СК «Росгосстрах Жизнь» не исключают того, что средняя стоимость металла в 2025 году может составить $2403 за унцию, в 2026 году — $2475 за унцию. «Такие ожидания базируются на оценках того, что объем добычи золота в 2024 году после скромного прироста в 2023-м увеличится на 3%, до 3754 тонн. Этому будут способствовать открытые новые рудники в Канаде и Кот-д’Ивуаре, улучшение производительности на шахтах в Гане и в Папуа — Новой Гвинее»,— отмечает господин Шульгин.

Скромные прогнозы роста цен на горизонте нескольких лет нисколько не умаляют значения металла в инвестиционном портфеле. Основная идея таких инвестиций — это диверсификация, поскольку стоимость золота слабо коррелирует с динамикой других классов активов. Поэтому портфельные менеджеры, опрошенные «Ъ-Review», советуют удерживать в портфеле долю благородного металла на уровне 5–15%. При этом чем выше экономические и геополитические риски, тем доля таких вложений должна быть выше, и наоборот.

Золотой запас

В условиях постоянно расширяющихся санкций и растущей «токсичности» доллара и евро покупка благородного металла стала основной альтернативой валютным сбережениям. При этом приобретение физического золота — в виде слитков — один из самых распространенных способов защиты от возможной девальвации рубля. В 2023 году, по данным Минфина, частные инвесторы купили у банков 95 тонн металла, потратив на это более 500 млрд руб. Это на 20 тонн больше покупок в 2022 году.

В текущем году интерес к металлу сохраняется, хотя и меньше, чем годом ранее. В ВТБ заявили о том, что за семь месяцев их клиенты приобрели 7,8 тонны золота в виде слитков, всего же совершено более 200 сделок. Получается, что средняя сделка в банке составила около 48 кг. В банках частным инвесторам доступны слитки от 1 г до нескольких килограммов. По данным Минфина, самыми популярными в 2023 году были слитки весом 100 г, на втором месте — слитки весом 1 кг. Мерность слитка напрямую влияет на итоговую стоимость приобретаемого металла, а именно чем выше вес приобретаемого золотого запаса, тем ниже будет итоговая стоимость 1 г золота. Например, в Сбербанке 20 августа слиток в 1 г стоил 8,42 тыс. руб., цена килограммового слитка составляла 7,351 млн руб., или 7,351 тыс. руб. за 1 г.

При покупке слитков стоит учитывать их невысокую ликвидность, так как выкупаются они не во всех отделениях банка. То есть если личный запас был приобретен в одном офисе, это не значит, что там же его можно будет продать обратно, вероятнее всего, вас отправят в другое отделение. Поэтому предварительно лучше позвонить в кредитную организацию и уточнить всю интересующую информацию. К тому же не все банки покупают слитки, приобретенные в других кредитных организациях, и точно не выкупят слиток, привезенный из-за границы. Вдобавок к этому банки держат широкий спред между ценой продажи и обратного выкупа металла, который может составлять 5–20%. При этом цена выкупа обычно одинакова в независимости от мерности слитка.

Чем больше разница между ценой продажи и покупки металла, тем выше будет срочность таких инвестиций, так как сглаживается эффект от растущих цен на мировом и внутреннем рынке. Поэтому очень часто перед владельцами золотого запаса стоит вопрос его хранения. Чаще всего инвесторы забирают слитки с собой, но это, по словам банкиров, накладывает на них большую ответственность за их сохранность. Речь не о рисках потери или кражи, а об ухудшении качества в случае неправильной транспортировки и хранения. Даже простое вскрытие упаковки и отпечаток пальца на слитке приведут к снижению выкупной стоимости. Слитки, имеющие внешние повреждения, банк может вообще не выкупить.

Таким образом, в банках советуют либо хранить металл в ячейках кредитной организации, либо заказывать услугу ответственного хранения при ее наличии. По данной услуге банк обязуется вернуть слиток исходного качества по первому требованию клиента. В зависимости от типа слитка (мерный, стандартный) траты за ответственное хранение могут составить 1–20 тыс. руб. в месяц за один слиток. На такое хранение можно принести и золотой запас, купленный в сторонних банках, но при этом понадобятся документы, подтверждающие его качестве (сертификат для мерного слитка, паспорт — для стандартного).

Инвестиции в «Победоносцах»

В последние годы отмечается повышенный спрос частных инвесторов на золотые монеты. Такие монеты бывают двух классов — памятные и инвестиционные, но нам интересны только последние, так как они более точно отражают стоимость золота. Их эмиссией занимается Банк России, а сама чеканка осуществляется Московским и Санкт-Петербургским монетными дворами.

Самая массовая, выпускаемая тиражом более 1 млн экземпляров в год — инвестмонета «Георгий Победоносец». В золотом исполнении она имеет номинал 25 руб. (3,11 г золота), 50 руб. (7,78 г), 100 руб. (15,55 г), 200 руб. (31,1 г) и 1000 руб. (1000 г). В 2023 году ЦБ выпустил «Золотые червонцы» номиналом 10 руб. (7,89 г), но в текущем году данные монеты не выпускались. Как и в случае со слитками, чем больше вес инвестиционной монеты, тем ниже стоимость 1 г золота в ней. Например, «Георгий Победоносец» номиналом 25 руб. стоил 20 августа в Сбербанке 67,36 тыс. руб., или 8,735 тыс. руб. за 1 г. Аналогичная монета номиналом 200 руб. стоила уже 252,87 тыс. руб., или 8,32 тыс. руб. за 1 г. За оптовую покупку сразу нескольких момент (10–100 монет) некоторые банки могут сделать скидку в размере 5–10%.

В отличие от слитков, цены которых слабо зависят от банка-продавца, стоимость монет может сильно разниться. Например, цена на монеты «Георгий Победоносец» номиналом 25 руб. находилась 20 августа в диапазоне 58,2–67,9 тыс. руб., то есть цена 1 г золота составляла от 7,52 тыс. руб. до 8,73 тыс. руб. в зависимости от банка. Вдобавок к этому разница между ценой продажи и обратного выкупа по инвестмонетам обычно шире, чем по слиткам, и составляет 5–20%. Многие банки принимают монеты любого качества и происхождения, но опять же не во всех отделениях.

При продаже инвестиционных монет и слитков при владении ими более трех лет такие инвестиции освобождаются от уплаты НДФЛ. В противном случае физическое лицо должно самостоятельно задекларировать полученный доход в налоговую инспекцию и уплатить налог. В этом году действует стандартная ставка налога для физлиц 13% с доходов до 5 млн руб. и 15% — с превышения данной суммы. С 2025 года начнет действовать прогрессивная шкала: 13, 15, 18, 20 и 22% в зависимости от уровня дохода. При этом инвестор, как и прежде, имеет право на имущественный налоговый вычет, составляющий до 250 тыс. руб.

Бумажное золото

Инвесторам, которым неинтересно физическое обладание золотым запасом, лучше рассмотреть так называемое бумажное золото, представляющее права на определенный вес металла. Клиентам кредитных организаций доступны к открытию так называемые обезличенные металлические счета (ОМС) — это банковский счет, на который покупается некоторый объем виртуального металла по цене, приближенной к ценам на мировых рынках, но с поправкой на курс доллара в России.

Открыть, пополнить или закрыть ОМС можно не только в отделении банка, но и в личном кабинете или мобильном приложении. Мерность приобретаемого на счет виртуального металла обычно начинается от 1 г. Такой способ владения лишает инвестора возможности подержать слиток или монету в руках, показать друзьям, но помогает избавиться от трудностей с их транспортировкой и хранением, плюс он более ликвидный.

Вместе с тем стоит помнить, что в отличие от депозита или накопительного счета по ОМС обычно не платятся проценты, а заработок формируется только из изменения рублевой цены металла. Но и в этом случае надо помнить о спреде между ценой покупки и продажи, хотя он уже, чем у слитков и инвестиционных монет, и обычно не превышает 10–20%. ОМС является банковским сберегательным продуктом, но размещенные на нем средства не подпадают под действие закона о страховании вкладов физических лиц. Отличается такой счет от депозита и системой налогообложения. В случае получения прибыли по обезличенному металлическому счету налог будет удержан со всего дохода, а не с превышения над необлагаемой суммой, как у депозитов и счетов. В случае если ОМС более трех лет, весь доход освобождается от уплаты налога, как и в случае любых других финансовых инвестиций на фондовом рынке.

Коллективное золото

Еще одним вариантом инвестирования в «бумажный» драгметалл, доступным неограниченному кругу инвесторов, является продукт коллективного инвестирования — розничные паевые инвестиционные фонды (ОПИФы и БПИФы). Всего на российском рынке десять фондов, ориентированных на вложения в золото и находящихся под управлением девяти УК. При этом восемь ПИФов вкладывают средства в физический металл, с хранением в НКЦ Московской биржи, два оставшихся смешанного типа инвестируют в ценные бумаги зарубежных ETF, паи российских золотых БПИФов, а также физический металл.

Выбор «начинки» важен, так как наиболее точно повторяют динамику рублевой стоимости золота только фонды с физическим металлом. По данным Investfunds, с начала года паи таких фондов прибавили в цене 12,2–14,13%, в то же время паи фондов смешанного типа подорожали лишь на 8–12%. Отставание связано в первую очередь с тем, что акции ETF и паи БПИФов, входящих в портфель, торгуются с учетом комиссии, которую удерживает сторонняя управляющая компания.

При выборе стоит учитывать, что у разных типов фондов может быть разный уровень ликвидности. Так, все БПИФы торгуются на бирже, а значит, купить и продать их можно в один клик при наличии ликвидности, а цена пая начинается с нескольких рублей. В случае паев ОПИФов, если они не торгуются на бирже, купить и продать можно в офисе УК или отделении банка-агента либо в их мобильных приложениях, но деньги поступают не сразу, а в течение нескольких дней. Разнятся расходы за управление и обслуживание такими фондами. Самые низкие комиссии УК по биржевым фондам, за управление ими портфельные менеджеры удержат 0,2–0,8%, в случае открытых ПИФов такие расходы могут доходить до 2%. Кроме того, стоит учесть и другие траты, которые возникают при покупке и продаже паев, а также инфраструктурные расходы. В случае покупки паев открытого фонда в отделении банка или офисе УК обычно взимается премия к цене до 1,5%. При обратной продаже паев появляется дисконт до 2% в зависимости от компании и срока владения. В БПИФах такие траты отсутствуют, но есть брокерская комиссия, которая обычно ничтожна.

Со всего полученного с ПИФов дохода, например при продаже части паев, взимается подоходный налог, размер которого обнуляется в случае владения паями от трех лет. В отличие от банковских продуктов, по которым инвестор сам обязан заплатить налог, по продуктам коллективного инвестирования налоговым агентом является управляющая компания. Она рассчитает налог и удержит его, а пайщик получит все причитающиеся ему денежные средства без учета удержанного.

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Виталий Гайдаев