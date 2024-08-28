Устойчивое развитие в аренду

Лизинговая отрасль все активнее рассматривает внедрение ESG-повестки — пока подобные проекты затрагивают в основном электромобили, а также ряд социальных инициатив. «Ъ-Review» разбирался, что такое ESG-лизинг, чем он отличается от классического лизинга и какие преимущества подобные проекты дают как лизингодателям, так и лизингополучателям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На фоне высокой ключевой ставки и, соответственно, высокой стоимости фондирования маржинальность части финансовых инструментов снизилась, как и их доступность целевому потребителю. Лизинг не исключение, но участники отрасли находятся в постоянном поиске новых продуктовых и сервисных решений, которые позволили бы им удержать клиента, причем по возможности качественного и с низким риском дефолта, и при этом самим показывать высокую рентабельность. В частности, лизинговые компании активизируют работу с физлицами, разрабатывают подписочные сервисы и в целом наращивают продажу нелизинговых услуг. В некоторых компаниях такие услуги и сервисы уже превышают 40% от прибыли.

Еще одним новым направлением для рынка лизинга может стать ESG-лизинг. Его внедрение обсуждалось на недавнем ПМЭФ, тогда же была заключена первая сделка. «ВТБ Лизинг», «Газпром газомоторное топливо» и дочерняя логистическая компания «Магнита» «Сельта» договорились о том, что последняя приобретет в лизинг у «ВТБ Лизинга» 20 тягачей Sitrak на газомоторном топливе, а топливо для них в течение пяти лет будет поставлять «Газпром газомоторное топливо». Участники сделки рассчитывают, что такой проект позволит снизить углеродный след и в целом более активно развивать сегмент лизинга авто на альтернативном топливе.

«Если говорить про ESG-лизинг в контексте развития экономики страны, то речь идет в первую очередь о финансировании лизинговыми компаниями зеленых предметов лизинга — электромобилей, электробусов, седельных тягачей и самосвалов на газомоторном топливе, которые обеспечивают снижение углеродных выбросов в атмосферу. Дальнейшее развитие ESG-лизинга может быть связано с созданием специальных лизинговых продуктов с государственной и корпоративной поддержкой привлекательных условий финансирования относительно проектов без ESG-составляющей: сниженной ставкой, увеличенным сроком финансирования и процедурой оценки предметов лизинга и лизингополучателей»,— поясняет генеральный директор «ВТБ Лизинга» Антон Мусатов. ESG-лизинг выходит далеко за рамки отдельных спецпрограмм по поддержке лизинга электромобилей и техники на природном газе. Действительно, сегодня деятельность лизинговых компаний главным образом сосредоточена на транслировании отдельных мер государственной поддержки клиентов, однако понятие ESG-лизинга все же намного шире, уверен господин Мусатов.

Что делается уже сейчас?

Инициативы ESG для отрасли значимы, но пока практика внедрения отдельных продуктов, которые были бы ориентированы на финансирование проектов, реализующих принципы устойчивого развития, повсеместного распространения не получила. Компании рынка финансируют технику для санитарной авиации, энергоэффективное оборудование; клиентов, которые напрямую заняты, например, переработкой отходов. Сужения до отдельных отраслей промышленности нет, потому что само понятие ESG включает в себя не только экологический аспект, но и определенный подход к корпоративному управлению и социальной ответственности, описывают ситуацию в отрасли в «Интерлизинге». «ESG-лизинг применим к финансированию электрокаров и инфраструктуры для них. Уже реализуется принятая в 2021 году концепция развития электротранспорта, в соответствии с которой к 2030 году каждый десятый выпускаемый внутри страны автомобиль должен обладать электрическим двигателем. Кроме того, в данном сегменте доступно применение государственных субсидий»,— говорят в компании.

Активную поддержку продажам электрокаров оказывает льготная программа лизинга Минпромторга РФ, которая позволяет юридическим лицам сэкономить до 35% от стоимости автомобиля по договору лизинга. Лизинговая компания «Европлан» дополнительно за счет партнерских отношений с автопроизводителями предлагает скидки на российские марки Evolute и «Москвич» до 6% и 900 тыс. руб. соответственно, а также на китайский Voyah до 2,5 млн руб. от рекомендованной розничной цены, приводит данные заместитель генерального директора «Европлана» Иван Коровников. «Европлан» активно финансирует приобретение электромобилей в лизинг: c 2020 года число выдач выросло в три раза. За пять месяцев 2024 года продажи электрокаров в лизинг выросли в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Топ-5 марок за пять месяцев 2024 года: Evolute, Zeekr, «Амберавто», Avatr, Voyah.

«Мы отмечаем развитие ESG-лизинга прежде всего в массовом сегменте транспорта: легковые автомобили, седельные тягачи и самосвалы, пассажирский транспорт»,— согласен Антон Мусатов. Так, в первой половине 2024 года «ВТБ Лизинг» профинансировала в два раза больше электромобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Финансируются и социальные проекты: например, в 2024 году «ВТБ Лизинг» профинансировала приобретение 24 низкопольных городских автобусов КАВЗ на природном газе в Кургане. Они не только экологичны, но и более удобны для проезда людей с ограничением мобильности.

Дополнительно стимулировать развитие направления может развитие инфраструктуры — строительство достаточного объема зарядных устройств в городах и на трассах, возможность установки зарядных станций на парковках собственников компаний, владеющих автопарком, уверен Иван Коровников. «По консервативным расчетам, к 2030 году современное газомоторное топливо в России может забрать 5% доли рынка, занятого дизельным топливом. Для стимулирования рынка ESG-лизинга подойдут разработка и введение различных мер поддержки лизинга зеленого автотранспорта. Широкое использование техники с двигателями на экологичном топливе может дать серьезный стимул развитию всей зеленой экономики»,— считает Антон Мусатов.

«В лизинговом портфеле экологические единицы оборудования — это не только электрокары, но и другие виды транспортных средств с экологическим и социальным эффектом, что и подтверждает утвержденная таксономия зеленых и адаптационных проектов №1587, особенно принимая во внимание структуру нашей углеродоемкой экономики»,— подчеркивает управляющий директор по рейтингам устойчивого развития «Эксперт РА» Юлия Катасонова.

Чем ESG-лизинг отличается от традиционного лизинга?

Ключевым отличием классического лизинга от ESG-лизинга является портфель оборудования и его экологические характеристики, а также техника, которая используется в социальных проектах. «ESG-практики в лизинговом бизнесе предполагают ESG-оздоровление лизингового портфеля, внедрение пониженных ставок для клиентов и новых продуктов и, конечно, соблюдение лучших практик в социальной направленности и корпоративном управлении»,— поясняет Юлия Катасонова.

«На текущий момент какого-то принципиального отличия ESG-лизинга от традиционного на российском рынке не видим, как и его четкого определения. Здесь стоит говорить не столько об особенностях финансирования, сколько о самих предметах лизинга, соответствующих критериям устойчивого развития. Речь про электроавтомобили, технику на газомоторном топливе, объекты зеленой энергетики, социально значимые объекты и прочее»,— признает директор департамента по развитию бизнеса компании «Газпромбанк Лизинг» Вячеслав Михайлов. В перспективе ESG-лизинг должен иметь специальные условия финансирования в целях стимулирования спроса и развития социальных, экологических проектов в стране, уверен он.

Что может стимулировать развитие ESG-лизинга?

Пока о значительной доле ESG-проектов в портфеле российского рынка лизинга говорить не приходится: к примеру, продажи электрокаров за пять месяцев 2024 года составили всего 1,5% от всех продаж легковых автомобилей. Хотя в абсолютном выражении продажи выросли в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (по данным Автостата). «Сложно сказать, какая доля таких проектов будет на рынке в будущем, по причине отсутствия единых критериев к определению ESG-проектов и обязательного получения ESG-рейтинга лизинговыми компаниями»,— замечает Вячеслав Михайлов. Но государство активно поддерживает зеленую отрасль экономики, субсидируя льготное приобретение электроавтомобилей и производство техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива. Поэтому потенциал развития данного направления на российском рынке лизинга точно есть, уверен он.

С точки зрения развития рынка помогут финансовые стимулы, считает Юлия Катасонова. С учетом того что у лизинговых компаний большая часть финансирования поступает от банков и облигаций, а также принимая во внимание регуляторную среду, логичной выглядит экономия при привлечении финансирования с дальнейшей трансляцией на конечных клиентов, полагает она.

ESG-повестка является мощным драйвером развития регионов, замечает Вячеслав Михайлов. Свыше 65% электрокаров эксплуатируется в центральной части страны, соответственно, и зарядная инфраструктура здесь развивается более динамично. На данный момент количество быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) в России составляет порядка 1150 единиц, практически все они введены в эксплуатацию в рамках реализуемой правительством инициативы «Электромобиль и водородный автомобиль» и специальной программы субсидирования, действующей с 2022 года. В ближайшие шесть лет количество ЭЗС должно вырасти более чем в десять раз, отмечает господин Михайлов.

Участники рынка говорят, что ESG-лизинг может выступать одним из факторов долгосрочного развития и роста рынка лизинга, поскольку с учетом рисков глобального изменения климата большое внимание уделяется снижению углеродных выбросов в атмосферу, а также устойчивому развитию. В рамках развития ESG-стратегии возможен перевод транспорта на альтернативные экологичные источники энергии — электричество, газ и гибридное топливо.

Лизинговые компании могут оказать существенную поддержку бизнесу, вовлеченному в стратегии устойчивого развития, считает директор рейтингов финансовых компаний рейтинговой службы НРА Анна Кудринская. Важна роль лизинга и в социальной сфере — лизинг санитарных автомобилей, пожарных машин и другой спецтехники, направленной на борьбу и предотвращение чрезвычайных ситуаций. Лизинг может финансировать клиентов, реализующих адаптационные проекты в сельском хозяйстве, железнодорожном и водном транспорте.

Впрочем, пока доля зеленых проектов в портфелях лизинговых компаний не превышает 10%. Это связано с отсутствием государственных стимулов, инфраструктуры для зеленого транспорта и состоянием экономики. Лидерами же зеленой лизинговой повестки в России остаются государственные компании, такие как ГТЛК, «Газпромбанк Лизинг», «ВТБ Лизинг», и «Сбербанк Лизинг», заключает Анна Кудринская.

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Полина Трифонова