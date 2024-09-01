Очень женское кино

В Венеции прошли премьеры нескольких конкурсных картин с голливудскими звездами — Анджелиной Джоли и Николь Кидман. Фильмы не столь звездные нашел более впечатляющими Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Мария»

Фото: Apartment Pictures, Fabula Pictures, Fremantle Media Company Кадр из фильма «Мария»

Фото: Apartment Pictures, Fabula Pictures, Fremantle Media Company

«Мария» — последняя и самая слабая часть трилогии чилийского режиссера Пабло Ларраина о женщинах-иконах ХХ века. Она была начата фильмом «Джеки» с Натали Портман, продолжена картиной «Спенсер» (Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы) и вот теперь завершается фильмом, в котором Анджелина Джоли изображает Марию Каллас.

Париж 1970-х, певица покинула сцену и доживает отведенные ей дни затворницей в окружении кухарки и дворецкого, с тайником запрещенных медикаментов, под аккомпанемент воспоминаний о прошлом — столь же блистательном, сколь и болезненном. Военная нищета в Греции, европейские оперные триумфы, роковая встреча с Онассисом и даже эпизоды общения с Джоном Кеннеди и с Джеки, которую греческий магнат в итоге предпочел соотечественнице-примадонне. Джоли играет капризную диву, у нее пропал голос, но осталась мания величия; она демонстрирует превосходство над окружающими, но стоящего за этим трагизма актрисе передать не удалось. Нет даже внешнего сходства, как нет и психологического — Джоли совсем другого типа, чем тот, к которому принадлежала ранимая, виктимная Каллас.

Режиссер, нашедший в «Спенсер» спорную, но любопытную стилистическую трактовку поп-культов, в финале авангардистской трилогии скатился к пыльным штампам типового байопика, от которого он бежал сломя голову.

«Плохая девчонка» Халины Рейн, анонсированная как эротический триллер, на самом деле представляет собой довольно примитивную штудию безобидной перверсии, которую героиня Николь Кидман не может удовлетворить с мужем (Антонио Бандерас), театральным режиссером и добропорядочным отцом семейства. Сама она — самоуверенная CEO компании, привыкла без лишних рефлексий решать судьбы подчиненных, но неожиданно попадает в ловушку своей страсти. Удовлетворить ее помогает молодой стажер, который правильно считывает тайные желания начальницы: подчиняться, пить молоко из миски, лизать руку хозяина.

Авторы «Плохой девчонки», вероятно, полагают, будто сказали что-то новое, хотя еще полвека назад Марко Феррери превратил в метафорическую «суку» Катрин Денёв, героиню фильма «Лиза». А двадцать лет назад, после блистательного «Догвилля», Ларс фон Триер хотел продолжить рискованные эксперименты с Кидман, но тогда актриса не решилась. И напрасно: ее карьера могла бы быть другой.

В конкурсной программе, где главная ставка сделана на звезд, приятно выделялись два менее амбициозных французских фильма.

«Три подруги» Эмманюэля Муре — меланхоличная комедия о любовных похождениях трех лионских училок — разыграна в стиле, напоминающем одновременно Эрика Ромера и Вуди Аллена, на фоне обаятельных пейзажей Лиона. Хороши все актерские работы, но особенно выделяется Индия Хэйр. Ее героиня вначале кажется дурнушкой, но через несколько минут понимаешь, почему в нее все влюбляются. Интересно, кого предпочтет наградить за лучшую женскую роль возглавляющая жюри Изабель Юппер — голливудских ветеранок или своих младших соотечественниц.

Кондиционным оказался и другой французский конкурсный фильм — «И их дети после них». Ему можно простить даже метраж в два с половиной часа: действие охватывает шесть лет в диапазоне 1990-х годов и дает возможность раскрыться главному герою, бунтующему подростку Антони (прекрасный Поль Киршер). Его эволюция от прыщавого безбашенного мальчишки до молодого мужчины происходит на фоне депрессивного региона на северо-востоке Франции с погасшими доменными печами и сомнительными перспективами турбизнеса.

Важное место занимает в картине конфликт между богемными «белыми» мальчиками и девочками и криминализированной арабской молодежью. Разрешается он, правда, чересчур идиллически; апофеозом фильма становится патриотическое единение всех жителей округи в День взятия Бастилии. Эту картину поставили братья-близнецы Людовик и Зоран Букерма. Любопытно, что в программе есть еще один французский фильм, поставленный в родственном дуэте сестрами Дельфин и Мюриэль Кулен.

Хотя Венецианский фестиваль в основном посвящен игровому кино, в нем есть небольшая документальная секция.

Событием стал показанный в ее рамках фильм Андреса Вейля «Рифеншталь». Хотя в нем не так уж много по-настоящему нового и большая часть информации уже лет тридцать известна из посвященной ей же документальной ленты, сегодня эта информация попала в другой контекст. В 2001 году Лени Рифеншталь была почетной гостьей фестиваля «Послание к человеку» в Петербурге; у меня даже сохранился ее автограф с этой встречи. Тогда события и преступления Второй мировой войны казались достоянием истории, которая не может повториться. Сегодня они снова актуализировались — как и вообще тема войн и ответственности деятелей культуры за их освещение.

Рифеншталь была фавориткой и лауреаткой Венецианского фестиваля, существовавшего в свои первые годы под патронажем режима Муссолини. Позже этот фестиваль не считался чрезмерно политизированным, но и аполитичным не был. Показ фильма «Рифеншталь», разоблачающего легенду об эстетской аполитичности Рифеншталь,— еще одно тому свидетельство.