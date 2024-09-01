Трамп обещает «Спасти Америку» 3 сентября

В США выходит фотоальбом экс-президента и кандидата в президенты Дональда Трампа «Спасти Америку». На обложке — историческое фото: лицо экс-президента в крови после покушения, он стоит с поднятой, сжатой в кулак рукой в окружении агентов секретной службы, а над ним развевается американский флаг. Издатель Winning Team Publishing сообщает, что книга содержит взгляд Дональда Трампа на четыре года его президентства и его видение следующего президентского срока. Утверждается также, что спрос на книгу по предзаказу оказался так велик, что планируется серьезное увеличение ее тиража. Впрочем, в американских СМИ книгу подвергли критике, в частности за лестные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Книга Дональда Трампа, спрос на которую, по заверению издателей, превысил все прогнозы, состоит из отобранных экс-президентом фотографий и едких комментариев к ним, сделанных его собственной рукой

Фото: Winning Team Publishing Книга Дональда Трампа, спрос на которую, по заверению издателей, превысил все прогнозы, состоит из отобранных экс-президентом фотографий и едких комментариев к ним, сделанных его собственной рукой

Фото: Winning Team Publishing

В США на 3 сентября — первый рабочий день после летних отпусков (сразу после Дня труда, который пришелся на 2 сентября) — намечен выход книги экс-президента Дональда Трампа Save America («Спасти Америку»).

«Выходит моя новая книга. Она называется "Спасти Америку". Я думаю, она вам понравится, потрясающие фотографии, потрясающая история. Отправляетесь за покупкой, вы будете очень довольны»,— агитирует господин Трамп своих поклонников в видеоролике, опубликованном на странице издательства в соцсети X.

Книга доступна американцам по предзаказу на различных торговых площадках. Цена — от $89. $499 стоит экземпляр, подписанный лично господином Трампом. Издатель книги Winning Team Publishing на своем веб-сайте называет себя «ведущим консервативным издательским домом страны». Проект, основанный в 2021 году, «стремится продвигать авторов, представляющих молчаливое большинство, патриотов… и свободомыслящих читателей».

Глава группы Серхио Гор в официальном заявлении сообщил, что «первые продажи (фотоальбома Трампа.— “Ъ”) оказались невероятными» и группа находится «в процессе» увеличения тиража книги из-за высокого спроса.

Формат книги необычен для биографии политика — это многочисленные исторические фото, связанные с политической карьерой господина Трампа, снабженные его же едкими комментариями. Таким способом он «предлагает уникальный взгляд на свои четыре года в качестве 45-го президента США и свое видение следующего срока», говорится в аннотации к книге на сайте крупнейшего американского ритейлера США Amazon.

В издании содержатся фото с исторических саммитов, на которых Дональд Трамп общается с мировыми лидерами, снимки с переговоров на высшем уровне, иллюстрации к решениям о налоговых льготах, деятельности господина Трампа в области международной дипломатии и обеспечения безопасности границ, приватные картины рабочего процесса в Белом доме.

Книга, как отмечается,— «для журнального столика», она включает и фотографии со встреч со спортивными звездами, такими как гольфисты Джек Никлаус и Тайгер Вудс. В ней также есть фото толпы в Вашингтоне, собравшейся услышать речь господина Трампа после поражения на выборах, что предшествовало нападению на Капитолий 6 января 2021 года.

«"Спасти Америку" — единственная книга, которая подсвечивает прошлое и предлагает план на будущее, напрямую от президента Дональда Дж. Трампа»,— утверждают издатели.

Они поясняют, что каждая фотография была отобрана самим экс-президентом и сопровождается его собственными словами, «дающими представление о том, что будет формировать его следующие четыре года в должности». Все это «сочетание мощных образов и комментариев ясно рисует видение президента Трампа на будущее нашей страны».

Хотя книга еще не успела выйти и была доступна лишь ограниченному числу представителей прессы, она уже наделала много шума. Один из ее экземпляров удалось получить NBC News, которому предоставлено эксклюзивное разрешение на публикацию нескольких страниц из книги. Новостной телеканал отмечает, что со страниц книги предстает старый добрый Дональд Трамп, подписи под фото «далеки от сухих, они отражают стиль и чувства» 45-го президента во всей его красе. Он «высмеивает своих критиков, восхваляет противоречивых иностранных лидеров и рассуждает о покушении в Батлере, штат Пенсильвания, в прошлом месяце».

Резкой критике в американских СМИ подверглись комментарии господина Трампа в адрес лидеров недружественных США стран и его нелестные отзывы о главах стран-союзников.

В частности, AP News считает эти ремарки «возможно, самой значимой частью книги». Агентство высказывает недовольство тем, что «Трамп неоднократно хвалил авторитарных политиков, таких как Си Цзиньпин и Владимир Путин, и критиковал давних союзников США, включая НАТО и Европейский союз».

Российский президент фигурирует сразу на нескольких фото в книге Дональда Трампа. Одно из них сделано на российско-американском саммите в Финляндии в 2018 году: Владимир Путин что-то объясняет присутствующим, а Дональд Трамп внимательно слушает. Экс-президент поясняет, что «Владимир — сильный человек, но у нас было взаимопонимание, и мы хорошо ладили. Он никогда бы не пошел на Украину, если бы я был президентом».

Под другим фото с пресс-конференции после саммита экс-президент пояснил: «Это был очень сложный день. У меня была прекрасная встреча с президентом России Путиным, что признали все. Затем фейковые новости начали распространять ложные истории».

Тем временем, AP напоминает, что именно во время саммита в Хельсинки «Трамп приравнивал Европейский союз к России и Китаю как геополитических соперников США».

Одобрительных слов от господина Трампа был удостоен и глава КНДР Ким Чен Ын. У него «есть уникальная возможность — остаться в памяти как лидер, открывший славную новую эру безопасности и процветания для своего народа», прокомментировал экс-президент фото с его встречи с господином Кимом.

Критикам книги не понравились и комментарии Дональда Трампа к фото с его встречи с главой компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом. Экс-президент обвиняет того в «заговоре» и открыто угрожает ему. Под фото, на котором изображена встреча Дональда Трампа с миллиардером в Овальном кабинете, экс-президент написал, что господин Цукерберг «был настолько мил, насколько это вообще возможно», «приводил свою очень милую жену на ужины» и плел тем временем против него интриги. Господин Трамп предупредил, что «внимательно следит» за бизнесменом, и «если он сделает что-то противозаконное на этот раз, он проведет остаток своей жизни в тюрьме, как и другие, кто сжульничает на президентских выборах 2024 года».

Многие иллюстрации в книге экс-президента посвящены нынешней президентской кампании. Например, там нашлось место для некогда его главного оппонента в борьбе за номинацию — губернатора Флориды Рона Десантиса. На фотографии господин Трамп изображен в Белом доме с губернатором Флориды, который, по его словам, «сбился с пути» на некоторое время, прежде чем вернуться «домой».

Ну и, наконец, не смог Дональд Трамп обойти стороной и покушение на него в Пенсильвании. Помимо того что обложка фотоальбома посвящена именно этому событию, внутри книги имеются еще несколько фото событий того дня. В частности, снимок господина Трампа, сложившего руки будто в молитве в ожидании известий о ликвидации стрелка. «Кровь лилась, и все же в определенном смысле я чувствовал себя в полной безопасности, потому что Бог был на моей стороне»,— гласит надпись под фото.

Екатерина Мур, Вашингтон