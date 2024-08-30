Разрешительно против

Министры обороны стран Евросоюза 30 августа собрались на встречу, главной темой которой стала дальнейшая помощь Украине. И хотя подавляющее большинство приехавших в Брюссель министров не сомневалось в необходимости поддерживать Киев, не обошлось без дебатов по поводу параметров и методов этой помощи. В итоге, несмотря на давление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, договориться о коллективном разрешении ВСУ наносить удары дальнобойным западным оружием по России не удалось. Не прошла и инициатива по отправке военных инструкторов на украинскую территорию. В тот же день роль Запада в украинском конфликте обсуждалась на заседании Совбеза ООН, созванном по запросу России. В Нью-Йорке консенсуса тоже не вышло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Фото: European Union Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Фото: European Union

После того как 29 августа главы МИДов стран ЕС обсудили параметры дальнейшей помощи Украине (и не пришли к единому мнению), шанс подискутировать на эту тему выпал их коллегам — министрам обороны. Ключевых вопросов на повестке пятничного заседания было два. Первый касался просьбы Украины разрешить ее вооруженным силам наносить удары по территории России дальнобойным оружием, поставленным европейцами. Второй затрагивал будущее миссии ЕС по подготовке украинских военных, мандат которой истекает в октябре.

Как заявил накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, по отдельности некоторые партнеры говорят, что не против ударов дальнобойным оружием по военным объектам на территории РФ, однако Киеву необходимо получить коллективное одобрение от Евросоюза. Министры иностранных дел к общему мнению по этому вопросу не пришли. Перед заседанием глав минобороны Жозеп Боррель подчеркнул, что «ни одна страна ЕС не хочет воевать с Россией», однако все ограничения для ВСУ по ударам на территории России надо снять, поскольку речь идет «просто о помощи Украине».

Тем не менее на решительность глав министерств обороны его слова, как и просьбы украинского руководства, не повлияли — общего разрешения от ЕС Киев так и не получил.

По данным издания Politico, Украина получила поддержку в этом вопросе — помимо Жозепа Борреля — со стороны Франции, Швеции, Латвии, Нидерландов и Польши, тогда как резко против выступили Венгрия и Словакия, правительства которых на Западе часто называют дружественными Москве. Однако очевидно, что не только у Будапешта и Братиславы возникли опасения в этом контексте. Например, без энтузиазма идею бить по территории РФ воспринимают в Италии: глава МИДа Антонио Таяни накануне подчеркнул, что Рим отправляет Киеву оборонительное оружие, которое может быть использовано только на территории Украины.

На пресс-конференции по итогам заседания министров Жозеп Боррель подтвердил, что договориться о коллективном разрешении Украине бить западным оружием по России не удалось. Шеф европейской дипломатии подчеркнул, что лично он не видит рисков эскалации, если ЕС выступит с единой позицией, однако страны—участницы Евросоюза решили оставить этот вопрос на двустороннем уровне. При этом, по мнению господина Борреля, заявления о том, что применение переданного европейскими странами оружия по целям на территории РФ означает втягивание ЕС в «войну с Россией,— преувеличение».

Между тем продление миссии ЕС по подготовке украинских военных в целом возражений не вызвало. По словам господина Борреля, весь вопрос сводился к ее расширению. При этом глава дипломатии ЕС внезапно заявил перед заседанием, что тема отправки европейских инструкторов на территорию Украины сейчас не стоит на повестке, хотя в последние дни именно этот вопрос наиболее активно обсуждался. Причина столь неожиданного заявления господина Борреля, видимо, крылась в том, что, как объявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, добиться консенсуса партнерам не удалось, а без него отправить инструкторов в рамках общей миссии невозможно.

Тем не менее на пресс-конференции Жозеп Боррель отметил, что во время обсуждения дальнейшей работы тренировочной миссии ЕС был достигнут существенный прогресс.

Во-первых, министры обороны договорились до конца года подготовить еще 15 тыс. украинских военных и довести общую численность прошедших тренировки в рамках программы Евросоюза солдат ВСУ до 75 тыс. человек. Во-вторых, союзники, по предложению господина Борреля, решили создать «маленький координационный центр в Киеве» по вопросам тренировочной миссии. В-третьих, в украинской столице уже в сентябре может появиться центр оборонных инноваций, открытый Еврокомиссией для интеграции оборонного сектора Украины в военно-промышленный комплекс ЕС.

При этом господин Боррель, намекнув, что лично был бы не против иного решения, подтвердил: от отправки военных инструкторов на территорию Украины страны ЕС в итоге отказались. По его словам, тренировки солдат ВСУ будут проходить «как можно ближе» к Украине.

В то время как Жозеп Боррель подводил итоги дискуссий о дальнейшей помощи Украине и призывал нарастить поставки вооружений ВСУ, в Нью-Йорке стартовало созванное по инициативе России заседание Совета Безопасности ООН, темой которого и стали поставки западного оружия Киеву. Примечательно, что за два дня до этого в Совбезе уже прошло заседание по Украине, запрошенное США и Словенией, на котором обсуждались удары России по украинской инфраструктуре.

Выступавший от лица Москвы заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал прошедшее заседание Совбеза пустой тратой времени и пообещал, что новое — созванное по инициативе России — будет от него качественно отличаться.

Обвинив западных коллег в «вопиющих двойных стандартах», господин Полянский заверил, что именно поставки оружия Украине — ключевой фактор, препятствующий мирному урегулированию украинского кризиса. По его словам, «без накачки западным оружием Украина давно бы прекратила воевать», что признали и многие западные политики, «включая Жозепа Борреля из цветущего сада» (ранее тот сравнивал Европу с садом, а остальной мир — с джунглями).

Дмитрий Полянский заявил, что «Украина для Запада стала чем-то вроде чемодана без ручки» и «всецело зависит от западных подачек». Однако, по мнению российского дипломата, это Киеву не помогает, а потому «стремительно терпящий крах киевский режим» намерен втянуть США в прямую конфронтацию с Россией, требуя разрешить применение поставленного ей дальнобойного оружия по территории РФ.

Впрочем, широкой поддержки провозглашенная господином Полянским позиция не получила, а из выступлений представителей западных стран становилось понятно, что собравшиеся в Совбезе ООН дипломаты были еще дальше от консенсуса по поставкам оружия Украине, чем министры стран ЕС, два дня обсуждавшие в целом тот же вопрос, только с другого конца.

Алексей Забродин