С высоты удачно проданных Rafale

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Белград, где провел переговоры со своим сербским коллегой Александром Вучичем, после чего две страны подписали 11 соглашений о сотрудничестве. Главное среди них — о покупке Сербией 12 французских истребителей Rafale за €2,7 млрд. Эмманюэль Макрон, накануне визита призывавший Белград к участию в «поддержании единого фронта против России», увидел в соглашении подтверждение «стратегической перемены» в политике Сербии. Впрочем, на итоговой пресс-конференции господин Вучич дал понять, что его страна не намерена отказываться от тесных отношений с Россией и оправдываться за это ни перед кем не собирается. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Djordje Kojadinovic, Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Djordje Kojadinovic, Reuters

Эмманюэль Макрон посетил Белград с двухдневным визитом менее чем через пять месяцев после приезда Александра Вучича в Париж. За это время президенты встречались еще дважды — во время Олимпиады в Париже и на июльском саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. Поэтому неслучайно, что в обеих странах взаимные отношения характеризуют как «прочные и дружеские», а Франция все сильнее закрепляется в роли главного партнера Белграда на Западе.

Завершившийся в пятницу визит Эмманюэля Макрона закрепил эту тенденцию, причем весьма основательно. По итогам переговоров двух президентов стороны подписали 11 соглашений о сотрудничестве, а ключевым среди них стал договор о покупке Сербией 12 французских истребителей Rafale. Объявленная стоимость контракта — €2,7 млрд.

Эту сделку Александр Вучич анонсировал еще в прошлом году, а во время апрельского визита в Париж была достигнута принципиальная договоренность о ней. В четверг в Белграде она и была формально завершена.

Эмманюэль Макрон назвал соглашение по Rafale историческим. А на вопрос журналистов, означает ли покупка Сербией французских истребителей разворот в политике Белграда от России к Западу, президент Франции сказал, что это «стратегическая перемена» в сербской политике и «свидетельство ее европейского духа». «Многие упрекают Сербию за партнерство с Россией или Китаем, сейчас же она устанавливает партнерство с Францией, и это огромная перемена»,— заявил Эмманюэль Макрон.

Перед вылетом в Белград французский лидер написал в тексте для сербского издания «Политика»: задача по сохранению единого антироссийского фронта сейчас остро стоит перед всеми европейцами. В том числе, особо отметил он, и перед сербами.

Между тем Александр Вучич, отвечая на тот же вопрос журналистов, был более осторожен. Назвав покупку Rafale «огромным событием» для Сербии, он заверил, что Белград «не изменит своей позиции» касательно отношений с Москвой. «Знаю, что Эмманюэль хотел бы, чтобы мы ввели санкции против России, но мы этого не сделали, и нам за это не стыдно»,— заявил сербский президент. «Западные журналисты всегда говорят: "Ой, мы подозреваем Сербию, они хотят что-то сделать вместе с русскими". Я не собираюсь извиняться за это. Я горжусь политикой Сербии и тем, что мы всегда уважаем Устав ООН, чего нельзя было сказать о многих западных странах, особенно когда речь идет о территориальной целостности Сербии»,— отметил также он.

Помимо Rafale, есть еще одна важная тема потенциального стратегического сотрудничества между Францией и Сербией. Речь о возможности строительства французскими фирмами первой сербской АЭС.

В Белграде эта тема также обсуждалась и даже нашла отражение в одном из подписанных соглашений, но практического развития пока не получила. Впрочем, многие в Сербии считают, что это лишь вопрос времени.

Александр Вучич уже дал понять, что проблемы в энергетике Белград намерен решить в том числе путем строительства у себя больших и малых АЭС, и назвал Францию «ведущей европейской атомной энергетической силой». После этого пропрезидентская Сербская прогрессивная партия инициировала в парламенте снятие 35-летнего запрета на строительство АЭС, подряд на которые прочат именно французским компаниям.

Стратегическое взаимодействие с Францией в военно-технической области, а в перспективе и в атомной энергетике уже приносит Белграду реальные политические дивиденды. После апрельского визита Александра Вучича в Париж Белград получил неожиданный подарок: Косово не предоставили уже обещанное членство в Совете Европы. И в ходе нынешнего визита в Белград, где тема Косово занимала важное место, Эмманюэль Макрон продемонстрировал вполне устраивающий Сербию подход к косовской проблеме.

Французский президент приветствовал отношение Белграда к достигнутому под эгидой ЕС в 2023 году Соглашению о нормализации отношений с Приштиной, хотя в том же Евросоюзе признают, что Сербия не выполняет ряд его ключевых положений.

Эмманюэль Макрон выразил озабоченность «односторонними шагами» Приштины, которые «посылают недобрый сигнал», а также подтвердил свою приверженность созданию в Косово Сообщества сербских муниципалитетов, которого долго и упорно добивается Белград.

После этого высказанная президентом Франции «поддержка Сербии на ее пути в ЕС» выглядела дополнительным бонусом сербскому лидеру. «Важным с внешнеполитической точки зрения визитом Макрона Александр Вучич рассчитывает ослабить сопротивление своей политике внутри страны и укрепить позиции за рубежом»,— констатировал бывший посол Сербии во Франции, а ныне глава Европейского движения Сербии Радомир Диклич.