Глава Тольятти Николай Ренц не собирается уходить в отставку после выборов губернатора

Глава Тольятти Николай Ренц, не смотря на слухи о его уходе в сентябре 2024 года после выборов губернатора Самарской области, намерен сохранить свой пост. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в администрации Тольятти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По сведениям источника, господин Ренц мог бы покинуть свой пост при условии, что это место займет его первый заместитель Андрей Дроботов, сын многолетнего спикера городской думы Александра Дроботова, сохранив тем самым преемственность и безопасность для тольяттинских элит. Но в администрации губернатора данный вариант сочли неприемлемым ввиду его бессмысленности, а значит — добровольно Ренц никуда не уйдет. В то же время, со слов источника, глава Тольятти уверен, что губернатор не станет просить местную думу рассмотреть вопрос о его отставке.

Подобная ситуация в Тольятти уже случалась в 2012 году. Нового губернатора Самарской области Николая Меркушкина не устраивал избранный при его предшественнике Владимире Артякове мэр Тольятти Сергей Андреев. Господину Андрееву неоднократно в кулуарах предлагалось уйти в отставку, но он отказывался, в результате проработав мэром до конца своих полномочий. Срок полномочий Николая Ренца в качестве главы администрации Тольятти истекает в апреле 2026 года.

«Подходящей кандидатуры на место главы Тольятти у губернатора пока нет, поэтому вероятность того, что Ренц еще поработает, достаточна велика»,— сообщил источник «Ъ-Волга».

Ранее врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев публично высказывал недовольство работой главы Тольятти, обвиняя его в дискредитации власти. Во время приезда господина Федорищева в Тольятти, местные жители рассказали ему, что в ночь перед его визитом в 6-й квартал приехала спецтехника и в срочном порядке покосила траву. На одну из разрушенных дорог выехала поливальная машина и застряла в яме. Одновременно с этим чиновники включили на новой набережной фонтаны, которые долгое время не функционировали.

Евгений Чернов