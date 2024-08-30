В Самарской области выявлены очаги бешенства и лейкоза

Очаг бешенства выявлен в Большечерниговском районе Самарской области. А в Кинель-Черкасском районе зафиксирована вспышка лейкоза. В связи с этим на территориях введен карантин. Постановление врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В частности, в Большечерниговском районе очагом по бешенству признана территория личного подсобного хозяйства в селе Августовка на улице Мичуринская, 5. В Кинель-Черкасском районе очаг лейкоза находится в селе Ерзовка.

На указанные территории запрещен доступ посторонним лицам. Также из них вывозить восприимчивых животных за исключением их транспортировки на убой.

Георгий Портнов