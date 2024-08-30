Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области выявлены очаги бешенства и лейкоза

Очаг бешенства выявлен в Большечерниговском районе Самарской области. А в Кинель-Черкасском районе зафиксирована вспышка лейкоза. В связи с этим на территориях введен карантин. Постановление врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева опубликовано на портале правовой информации.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В частности, в Большечерниговском районе очагом по бешенству признана территория личного подсобного хозяйства в селе Августовка на улице Мичуринская, 5. В Кинель-Черкасском районе очаг лейкоза находится в селе Ерзовка.

На указанные территории запрещен доступ посторонним лицам. Также из них вывозить восприимчивых животных за исключением их транспортировки на убой.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...