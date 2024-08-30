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Владельцы ресторанов, заподозренных в оскорблении чувств верующих, извинились

Представители ресторанной группы Aram Group, в которую входят заведения Sushkin sЫn в Самаре и Тольятти, принесли извинения за ситуацию с названием и использование изображения Богородицы в интерьере. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Фото: vk.com/sushkinsin_samara

«Название "СуШкин Сын" не несет ни какого другого подтекста, кроме того, что есть на самом деле : "Сушка" — так называют японские рестораны среди молодежи, так, мы указали на направление кухни… "Сын" — указание направления формата: молодежный»,— приводит парламентарий слова представителей ресторанной группы.

Также, по информации парламентария, «с фасада заведения спешно демонтировали вывеску с названием». По словам Александра Хинштейна, в соцсетях появилось сообщение о закрытии ресторанов 29 и 30 августа на специальное мероприятие. В официальной группе заведения во «ВКонтакте» фото помещения с изображением Богоматери заретушировано. В группе тольяттинского ресторана в Тольятти в соцсети его название изменено на «Сын».

До этого активисты возмутились названием заведения и образом Богородицы в его интерьерах. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев направил обращения в прокуратуру и Следственный комитет.

Было возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

Георгий Портнов

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