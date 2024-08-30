В Казани в четверг произошло 221 ДТП, в которых пострадали 8 человек

В Казани в четверг, 29 августа, произошло 221 ДТП, в которых пострадали 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Среди аварий с пострадавшими — 4 столкновения из-за нарушений требований дорожных знаков, дистанции и правил перестроения, 3 наезда на пешеходов из-за несоблюдения правил проезда пешеходных переходов, скоростного режима и перехода проезжей части в непредусмотренных местах, а также 1 наезд на велосипедиста из-за превышения скорости.

Задержано 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 4 водителя, не имеющих прав.

В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений были доставлены 2 гражданина.

Анар Зейналов