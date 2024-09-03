Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Мы отказались от точечного замещения отдельных решений»

Максим Клепиков об импортозамещении ИТ-инфраструктуры в банке

Замначальника департамента ИТ-инфраструктуры Газпромбанка Максим Клепиков в интервью «Ъ-Review» рассказал о примере внедрения программно-аппаратных комплексов (ПАК) Скала^р для импортозамещения решений таких привычных иностранных вендоров, как Oracle, VMware, SAP, Сisco, Microsoft, HP в банке. Банки обязаны перевести значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российские технологии до 2025 года.

Замначальника департамента ИТ-инфраструктуры Газпромбанка Максим Клепиков

Замначальника департамента ИТ-инфраструктуры Газпромбанка Максим Клепиков

Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка

Замначальника департамента ИТ-инфраструктуры Газпромбанка Максим Клепиков

Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка

— Когда вы начали переход на российские решения и что повлияло на этот выбор?

— К формированию стратегии импортозамещения банка мы приступили в начале 2022 года. Предпосылками стали потребность в технологическом суверенитете, госрегулирование, остановка бизнеса и прекращение поддержки в России иностранных производителей ИТ-решений, а также возросший риск киберугрозы.

— Какие иностранные решения и «железо» вы замещаете?

— Текущий ИТ-ландшафт Газпромбанка, построенный на HP, Hitachi, VMware, Redhat, SAP, MicroFocus, Oracle, Citrix, Microsoft, Сisco и другие нишевые решения.

— В чем состоит сложность импортозамещения ИТ-инфраструктуры?

— Cложность импортозамещения состоит в сжатых сроках, отсутствии единого комплексного решения на рынке для выполнения задач импортозамещения. Необходимо также совмещать существующую и новую ИТ-инфраструктуры и обеспечивать тесную интеграцию и бесперебойность взаимодействия систем и компонентов.

Помимо этого, нам приходится быть первопроходцем при реализации поставленных задач при помощи молодого, но динамично развивающегося рынка отечественных ИТ-решений.

— Какие сложности возникают именно в банке?

— Нужно соответствовать высоким требованиям информационной безопасности как крупнейшему системообразующему финансовому институту. При этом предоставлять высокий уровень сервисов и бесперебойную работу бизнеса.

— Почему вы выбрали подход, при котором используете программно-аппаратные комплексы для импортозамещения инфраструктуры?

— Программно-аппаратный комплекс представляет собой симбиоз аппаратных решений и программного обеспечения, в философию которого на этапе производства заложены совместимость, гибкость, модульность, взаимозаменяемость компонентов. Он позволяет легко масштабировать инфраструктуру в зависимости от возрастающих потребностей.

Технический директор Скала^р Антон Карасев о проблемах с замещением иностранных решений

— Сегодня на российском ИТ-рынке в каждой нише существуют десятки продуктов примерно одинакового уровня зрелости. При этом объем нашего рынка составляет всего 1% от общемирового. Вендорам приходится конкурировать за финансовые и человеческие ресурсы. Их нехватка усложняет проработку базовых вопросов — обеспечения совместимости и реализации необходимых пользовательских сценариев.

Технический директор Скала^р Антон Карасев

Технический директор Скала^р Антон Карасев

Фото: Предоставлено Скала^р

Технический директор Скала^р Антон Карасев

Фото: Предоставлено Скала^р

Заказчики из разных отраслей сталкиваются с проблемой выбора соответствующих решений, а также последующей интеграции их с оборудованием, ПО и смежными системами. Им приходится открывать десятки или даже сотни проектов по замещению отдельных информационных систем, которые далеко не всегда приносят ожидаемый результат. Однако есть другой путь: строить новую, доверенную, технологически независимую ИТ-инфраструктуру, используя готовые и предустановленные ПАК и постепенно переводить на нее нагрузки со старых систем.

Первое направление, которое компания запустила еще в 2015 году — виртуализация,— было призвано заместить решения VMware и Citrix. С 2016 года наша линейка пополнилась машинами баз данных для замены Oracle Exadata. В 2019 году появились ПАК для замены Teradata (машины больших данных), а также Scality и EMC/Netapp (S3-хранилища). Сейчас мы ежегодно направляем более 1 млрд руб. в разработку и развитие продуктовой линейки. Основные ресурсы идут на архитектурную проработку, отбор и валидацию компонентов, функциональное и нагрузочное тестирование, поиск и устранение узких мест. Это позволяет получить расширенные возможности и функциональность на базе ПАК, которые недоступны при использовании компонентов по отдельности.

Продукты Скала^р соответствуют критериям доверенности и использованию для объектов КИИ. Они включены в реестр Минпромторга и реестр ПО Минцифры, а также обладают необходимыми сертификатами ФСТЭК.

Ключевая идея нашего подхода — отказ от точечного замещения отдельных решений в действующем ландшафте. Концепция использования ПАК также позволяет нам получать техническую поддержку в рамках единого окна, что оказалось крайне важным на развивающемся отечественном ИТ-рынке.

— Какие функции ПАК будут выполнять в банке?

— Функциональные решения, которые предоставляют нам Машины Скала^р , позволяют создать гибкую ИТ-инфраструктуру, в рамках которой мы можем построить и реализовать серверную виртуализацию, высоконагруженные базы данных, корпоративное хранилище данных, виртуальные рабочие места и объектное хранилище данных на базе S3.

Мы выбрали ПАК Скала^р , так как эти Машины способны покрыть потребности от систем хранения до распределенных баз данных, аналитики и высокопроизводительных систем с применением искусственного интеллекта. И из общей линейки мы для себя отобрали пять типов, концентрируясь на возможности последующего горизонтального масштабирования комплексов.

Использование унифицированных составляющих ПАК позволяет Газпромбанку перераспределять их роли между различными типами Машин и гибко перестраивать инфраструктуру при изменении нагрузки.

— Упала ли производительность систем после перехода с иностранных решений на российские?

— Проведенные тесты показали схожесть результатов производительности текущей и новой инфраструктуры.

— Когда проект по импортозамещению будет завершен?

— Сейчас мы создали прототип будущего ИТ-ландшафта банка, в котором наряду с функциональным тестированием ведется разработка и апробация автоматизированных систем. К 2025 году будет построен надежный фундамент для размещения автоматизированных систем значимых объектов критической информационной инфраструктуры. Итогом проекта станет сохранение высочайшего уровня сервисов банка для его клиентов: вне зависимости от внешних условий они гарантированно будут получать качественные цифровые услуги.

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...