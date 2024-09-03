«Мы отказались от точечного замещения отдельных решений»

Замначальника департамента ИТ-инфраструктуры Газпромбанка Максим Клепиков в интервью «Ъ-Review» рассказал о примере внедрения программно-аппаратных комплексов (ПАК) Скала^р для импортозамещения решений таких привычных иностранных вендоров, как Oracle, VMware, SAP, Сisco, Microsoft, HP в банке. Банки обязаны перевести значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российские технологии до 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замначальника департамента ИТ-инфраструктуры Газпромбанка Максим Клепиков

Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка Замначальника департамента ИТ-инфраструктуры Газпромбанка Максим Клепиков

Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка

— Когда вы начали переход на российские решения и что повлияло на этот выбор?

— К формированию стратегии импортозамещения банка мы приступили в начале 2022 года. Предпосылками стали потребность в технологическом суверенитете, госрегулирование, остановка бизнеса и прекращение поддержки в России иностранных производителей ИТ-решений, а также возросший риск киберугрозы.

— Какие иностранные решения и «железо» вы замещаете?

— Текущий ИТ-ландшафт Газпромбанка, построенный на HP, Hitachi, VMware, Redhat, SAP, MicroFocus, Oracle, Citrix, Microsoft, Сisco и другие нишевые решения.

— В чем состоит сложность импортозамещения ИТ-инфраструктуры?

— Cложность импортозамещения состоит в сжатых сроках, отсутствии единого комплексного решения на рынке для выполнения задач импортозамещения. Необходимо также совмещать существующую и новую ИТ-инфраструктуры и обеспечивать тесную интеграцию и бесперебойность взаимодействия систем и компонентов.

Помимо этого, нам приходится быть первопроходцем при реализации поставленных задач при помощи молодого, но динамично развивающегося рынка отечественных ИТ-решений.

— Какие сложности возникают именно в банке?

— Нужно соответствовать высоким требованиям информационной безопасности как крупнейшему системообразующему финансовому институту. При этом предоставлять высокий уровень сервисов и бесперебойную работу бизнеса.

— Почему вы выбрали подход, при котором используете программно-аппаратные комплексы для импортозамещения инфраструктуры?

— Программно-аппаратный комплекс представляет собой симбиоз аппаратных решений и программного обеспечения, в философию которого на этапе производства заложены совместимость, гибкость, модульность, взаимозаменяемость компонентов. Он позволяет легко масштабировать инфраструктуру в зависимости от возрастающих потребностей.

Технический директор Скала^р Антон Карасев о проблемах с замещением иностранных решений — Сегодня на российском ИТ-рынке в каждой нише существуют десятки продуктов примерно одинакового уровня зрелости. При этом объем нашего рынка составляет всего 1% от общемирового. Вендорам приходится конкурировать за финансовые и человеческие ресурсы. Их нехватка усложняет проработку базовых вопросов — обеспечения совместимости и реализации необходимых пользовательских сценариев. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Технический директор Скала^р Антон Карасев

Фото: Предоставлено Скала^р Технический директор Скала^р Антон Карасев

Фото: Предоставлено Скала^р Заказчики из разных отраслей сталкиваются с проблемой выбора соответствующих решений, а также последующей интеграции их с оборудованием, ПО и смежными системами. Им приходится открывать десятки или даже сотни проектов по замещению отдельных информационных систем, которые далеко не всегда приносят ожидаемый результат. Однако есть другой путь: строить новую, доверенную, технологически независимую ИТ-инфраструктуру, используя готовые и предустановленные ПАК и постепенно переводить на нее нагрузки со старых систем. Первое направление, которое компания запустила еще в 2015 году — виртуализация,— было призвано заместить решения VMware и Citrix. С 2016 года наша линейка пополнилась машинами баз данных для замены Oracle Exadata. В 2019 году появились ПАК для замены Teradata (машины больших данных), а также Scality и EMC/Netapp (S3-хранилища). Сейчас мы ежегодно направляем более 1 млрд руб. в разработку и развитие продуктовой линейки. Основные ресурсы идут на архитектурную проработку, отбор и валидацию компонентов, функциональное и нагрузочное тестирование, поиск и устранение узких мест. Это позволяет получить расширенные возможности и функциональность на базе ПАК, которые недоступны при использовании компонентов по отдельности. Продукты Скала^р соответствуют критериям доверенности и использованию для объектов КИИ. Они включены в реестр Минпромторга и реестр ПО Минцифры, а также обладают необходимыми сертификатами ФСТЭК.

Ключевая идея нашего подхода — отказ от точечного замещения отдельных решений в действующем ландшафте. Концепция использования ПАК также позволяет нам получать техническую поддержку в рамках единого окна, что оказалось крайне важным на развивающемся отечественном ИТ-рынке.

— Какие функции ПАК будут выполнять в банке?

— Функциональные решения, которые предоставляют нам Машины Скала^р , позволяют создать гибкую ИТ-инфраструктуру, в рамках которой мы можем построить и реализовать серверную виртуализацию, высоконагруженные базы данных, корпоративное хранилище данных, виртуальные рабочие места и объектное хранилище данных на базе S3.

Мы выбрали ПАК Скала^р , так как эти Машины способны покрыть потребности от систем хранения до распределенных баз данных, аналитики и высокопроизводительных систем с применением искусственного интеллекта. И из общей линейки мы для себя отобрали пять типов, концентрируясь на возможности последующего горизонтального масштабирования комплексов.

Использование унифицированных составляющих ПАК позволяет Газпромбанку перераспределять их роли между различными типами Машин и гибко перестраивать инфраструктуру при изменении нагрузки.

— Упала ли производительность систем после перехода с иностранных решений на российские?

— Проведенные тесты показали схожесть результатов производительности текущей и новой инфраструктуры.

— Когда проект по импортозамещению будет завершен?

— Сейчас мы создали прототип будущего ИТ-ландшафта банка, в котором наряду с функциональным тестированием ведется разработка и апробация автоматизированных систем. К 2025 году будет построен надежный фундамент для размещения автоматизированных систем значимых объектов критической информационной инфраструктуры. Итогом проекта станет сохранение высочайшего уровня сервисов банка для его клиентов: вне зависимости от внешних условий они гарантированно будут получать качественные цифровые услуги.