До конца года в Сочи завершат строительство первого за 25 лет нового санатория

Готовность первого за 25 лет нового санатория «Кристалл» в Сочи составляет 80%. На объекте завершены строительные работы, ведется внутренняя и внешняя отделка, монтаж коммуникаций, благоустройство территории. Все работы планируется завершить до конца 2024 года, уже в 2025 году планируют открыть санаторий для гостей, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Группы ЛСР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На втором объекте комплекса — в санатории «Волна» — рабочие занимаются реконструкцией летнего амфитеатра, танцплощадки, фонтанного комплекса, центральной лестницы. Завершены монолитные работы в новом девятиэтажном корпусе, завершается каменная кладка стен, сейчас специалисты монтируют инженерные коммуникации, ведут отделочные работы.

В пресс-службе напомнили, что открытие санаториев «Волна» и «Кристалл» обеспечит городу более 500 рабочих мест. Ранее, в 2022 году, инвестор отмечал, что общая стоимость инвестиций в два объекта составляет около 22 млрд руб.

В санатории «Кристалл» оборудуют 349 номеров, медцентр, бассейн, бювет с минеральной водой. «Волна» будет располагать 286 номерами, из которых 83 находятся в историческом корпусе и 203 — в новом.

Вячеслав Рыжков