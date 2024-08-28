Ремонт моста на границе Башкирии и Татарстана обойдется в 975 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Башкирии по итогам конкурса заключило контракт на реконструкцию моста через реку Ик на дороге Октябрьский—Уруссу на границе Башкирии и Татарстана с ООО «Стройблоктехнология», сообщается на сайте госзакупок. Контракт начальной ценой 980 млн руб. заключен за 975 млн руб. Три других участника конкурса предлагали исполнить его по цене от 931 млн до 970 млн руб. Их названия в протоколе не указаны.

Длина моста через реку Ик составляет 238,52 м. Необходимо демонтировать и заменить стальные опоры, установить 20 светильников с люминесцентными лампами, устроить основание под трубопроводами, уложить трубы канализации и так далее. Работы должны быть проведены до ноября 2026 года.

На закупку подавало жалобу АО «Уралмостострой». Заявитель просил отменить итоги конкурса. По его мнению, решение комиссии по выбору победителя необоснованно и нарушает закон «О контрактной системе». Так, победитель для подтверждения своего опыта представил контракт на сумму 10 млрд руб., который, как полагает заявитель, до сих пор не исполнен. УФАС по Башкирии признал жалобу необоснованной.

Как сообщал «Ъ-Уфа», построенным в 1948 году мостом пользуются жители обеих республик. В апреле 2020 года из-за аварийного состояния сооружения власти Татарстана перекрыли его бетонными блоками, что стало неожиданностью для башкирских чиновников. В 2021 году мост был передан на баланс Управления дорожного хозяйства Башкирии, из-за опасности разрушения движение по нему запретили.

ООО «Стройблоктехнология», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2007 года в Уфе. Компания занимается строительством мостов и тоннелей. Владельцами являются Юния Бабилюк, которой принадлежит 99%, и Павел Баженов (1%). В 2023 году выручка составила 4,2 млрд руб., чистая прибыль — 47,31 млн руб. В этом году компания заключила восемь госконтрактов на общую сумму 5,3 млрд руб.

Майя Иванова