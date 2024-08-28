Уфимские педагоги могут получить 50 тысяч рублей

Уфимским учителям, которым будет присвоено звание «Почетного педагога города Уфы», выплатят разовое денежное поощрение в размере 50 тыс. руб., следует из решения горсовета Уфы.

Ежегодно на звание смогут претендовать 16 педагогов. «На следующий год надо обязательно проработать вопрос увеличения размера премии и количества педагогов, которых мы можем награждать. У нас очень много талантливых педагогов с большим стажем работы, и задача охватить как можно больше наших дорогих учителей»,— отметил глава горсовета Уфы Марат Васимов. Он поручил мэрии проработать этот вопрос при формировании бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 года.

Венера Хисамова