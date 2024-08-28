В Уфе изменился маршрут автобуса №6

В Уфе из-за перекрытия участков улиц Пушкина и Новомостовой до 20:00 изменилось движение маршрута №6 «Оздоровительный комплекс "Сипайловский" — Телецентр», сообщила пресс-служба мэрии.

«Движение маршрута №6 будет в прямом направлении по улице Воровского — Заки Валиди — Цюрупы — Пушкина, в обратном направлении по улице Пушкина — Цюрупы — Заки Валиди — Сочинская»,— указали в мэрии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», участки Новомостовой улицы от Пушкина до Заки Валиди и улица Пушкина от Цюрупы до Новомостовой перекрыли в 08:00 27 августа. Ограничение связано с благоустройством тротуаров.

Венера Хисамова