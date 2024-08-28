Red Wings возобновит прямые рейсы из Уфы в Грозный

С 5 сентября авиакомпания Red Wings возобновит субсидированную программу полетов из Уфы в Грозный, сообщила пресс-служба уфимской администрации в Telegram-канале. Вылеты будут выполняться по четвергам на самолетах Sukhoi Superjet 100, вмещающих до 100 пассажиров.

Авиакомпания Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Маршрутная сеть состоит из более 100 российских и международных направлений. Основу флота составляют воздушные суда Sukhoi Superjet. Базовые аэропорты — Жуковский, Домодедово, Кольцово (Екатеринбург) и Баландино (Челябинск).

Венера Хисамова