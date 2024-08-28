В Африке число заболевших оспой обезьян с начала года достигло 22,8 тысяч

С начала 2024 года в странах Африки оспу обезьян диагностировали у 22,8 тыс. человек, следует из данных Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, которые приводит Associated Press. За этот период было зафиксировано 622 летальных исхода. За последнюю неделю число заражений увеличилось на 200%.

За семь дней в странах Африки зафиксированы 4 тыс. новых случаев заболевания и 81 летальный исход. Большинство из них — в Демократической Республике Конго, где чаще всего заболевают дети младше 15 лет.

14 августа ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Вирус начал распространяться в Демократической Республике Конго, позднее случаи заражения зафиксировали в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. Роспотребнадзор рекомендовал усилить погранконтроль для выявления заболевания. При этом ведомство исключило угрозу распространения оспы обезьян в России.

Что известно об обезьяньей оспе — в материале «Ъ».