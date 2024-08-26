Роспотребнадзор рекомендовал усилить погранконтроль для выявления оспы обезьян

Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации по предупреждению ввоза и распространения в стране оспы обезьян. Ведомство рекомендует усилить пограничный контроль и принять дополнительные меры по готовности бригад «скорой» к оказанию помощи больным с подозрением на оспу обезьян.

Роспотребнадзор рекомендует усилить проверки людей, прибывших из эпидемически неблагополучных стран. Следует выявлять тех, у кого симптомы не исключают оспу обезьян, говорится в документе. Рекомендуется обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у людей, обратившихся к врачам с симптомами, не исключающими оспу обезьян. В первую очередь это касается тех, кто в течение 21 дня прибыл из-за рубежа. Также среди рекомендаций ведомства — проведение информационно-методической работы по диагностике оспы обезьян с врачами всех специальностей.

14 августа ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Вирус начал распространяться в Демократической Республике Конго, позднее случаи заражения зафиксировали в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. На следующий день в Швеции был зарегистрирован первый случай заболевания. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 19 августа заявила, что России не грозит распространение обезьяньей оспы. По ее словам, этого не допустят традиционные ценности страны.

Что известно об обезьяньей оспе — в материале «Ъ».

Евгений Белоусов