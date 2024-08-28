В Подмосковье появятся новые штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам

На сайте подмосковного минтранса закончилось общественное обсуждение проекта поправок к КоАП Московской области, согласно которым 1 января 2025 года в регионе начнут действовать санкции за бесплатный проезд по региональным платным автотрассам. Штраф для физлица—владельца легковой машины определен в 3 тыс. руб., юрлица — 10 тыс. руб. При проезде грузовика и автобуса санкция составит 5 тыс. и 15 тыс. руб. соответственно. Штрафовать за это нарушение допускается не чаще одного раза в сутки (наказание отменяется при оплате долга в течение 20 дней после вынесения).

Новые правила будут применять на Мытищинской хорде и Южнолыткаринской дороге, участки которой областные власти пообещали открыть до конца 2024 года.

Сейчас на всех платных магистралях в России действует единый штраф: 1,5 тыс. руб. для легковых авто и 5 тыс. руб. для грузовиков и автобусов. Сборы поступают в бюджет РФ. В связи с появлением региональных «платников» правительство предложило разделить санкции на федеральные и субъектовые, распределяя сборы между бюджетами. Закон, передающий соответствующие полномочия регионам, Госдума приняла еще в 2023 году, вступает в силу он 1 сентября 2024 года. Москва поправки к столичному КоАП уже приняла, установив штрафы (сумму аналогичны тем, что планируют утвердить в Подмосковье) для проспекта Багратиона и Московского скоростного диаметра. Власти Санкт-Петербурга пообещали установить штраф в 3 тыс. руб. для физлиц или 30 тыс. для юрлиц при поездках по Западному скоростному диаметру.

Иван Буранов