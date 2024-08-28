Главные анонсы 28 августа

В Москве пройдет заседание Центральной избирательной комиссии. В повестке вопросы о кандидатах в местные органы власти.

Второй Западный окружной военный суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения в отношении гражданина Украины Александра Пермякова — фигуранта дела о покушении на писателя, политического деятеля

Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте основателя и бывшего совладельца группы «Открытие» Вадима Беляева по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продолжит рассматривать иск пивоваренной компании «Балтика» к датскому концерну Carlsberg Breweries A/S о взыскании задолженности на общую сумму около 4,4 млрд руб.

Мосгорсуд проверит законность заочного приговора бывшему муниципальному депутату Люсе Шейн по делу о распространении фейков о вооруженных силах России.

Во Франции истекает продленный срок задержания основателя Telegram Павла Дурова.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заседание Совета Украина — НАТО по запросу украинской стороны.

В Берлине состоится встреча канцлера Германии Олафа Шольца с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В Нью-Йорке ожидается заседание Совета Безопасности ООН по украинской тематике.

На мысе Канаверал запланирован запуск коммерческого корабля Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя туристами.

В Форт-Уорте состоится презентация первого из 32-х истребителей 5-го поколения F-35, закупленных Польшей. Участвуют заместители министра обороны Польши Павел Бейда и Цезарч Томчик.

С 28 августа по 8 сентября в Париже пройдут XVII Паралимпийские летние игры.

С 28 августа по 7 сентября в Италии пройдет 81-й Венецианский кинофестиваль.