К читателям газеты «Коммерсантъ»

Светлая надежда

Сердечно поздравляю сотрудников и читателей газеты «Коммерсантъ» с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Пресвятая Дева Мария стала Матерью Бога, но Сама Она при этом не превратилась в «богиню». Она осталась земным человеком и как все люди завершила земную жизнь. А смерть — это всегда скорбь. Почему же мы торжественно и радостно празднуем Успение Пресвятой Богородицы, с особой силой молимся Ей в этот день?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Калужский и Боровский Климент

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Митрополит Калужский и Боровский Климент

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Как-то мне встретились размышления одного успешного человека, которого знает весь мир,— Стива Джобса. Он был разработчиком компьютерных технологий, богатым человеком. Как-то, размышляя, на что стоит тратить время жизни и на что — точно не стоит, он сказал, что дешевые часы показывают ровно то же время, что и дорогие. И не важно, летишь ли ты первым классом или бизнес-классом, если самолет падает, то ты падаешь вместе с ним. Стив умер в 56 лет от рака поджелудочной железы. Он не был православным человеком, но понял бессмысленность безумного стяжания, когда человек всю жизнь гонится за тем, что не является главным.

Господь говорит об этом в Евангелии: «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Лк. 12:15). Человеку все кажется, что у него — мало, ведь впереди — бесконечность. Он забывает, что он не просто смертен, а, как говорил Булгаков, внезапно смертен. Для каждого неизбежно наступит момент смерти. Все земные блага отнимутся при смерти и после смерти. Там человека встретят совсем другие реалии, где будут абсолютно не важны все приобретенные земные богатства.

Что там будет важно?

Внутреннее состояние человека — стремился ли он быть с Богом. Успел ли соединиться с Ним, стать похожим на Бога, как сын похож на отца. Только это будет важно. В Евангелии многократно говорится о том, что тот, кто в земной жизни соединился с Богом, тот на суд не приходит, тот переходит от смерти к жизни. Что сотворившие благо войдут в воскресение жизни, а сотворившие злое — в воскресение суда.

От того, что было целью жизни человека, будет зависеть то, что будет с ним после смерти. Если на первом месте в его жизненной иерархии был Бог и Его заповеди, то день смерти будет для человека радостным. Радостью будет то, что он достиг цели своей жизни: к Кому стремился, к Тому пришел.

Так — у наших святых. Неслучайно большинство праздников святых в Православии — это праздники в честь их кончины. Ведь их смерть — это встреча с Богом, это момент долгожданной радости. Тем более это так, когда мы говорим о Божией Матери. Господь даровал Ей особую участь. После Своей смерти Дева Мария не только душой пребывает в Царстве Небесном (как все святые), но Господь взял и Её тело — заранее, до всеобщего воскрешения. Господь показал, что Он все готов даровать человеку, который Его любит и к Нему стремится. Даже изменить законы естества.

Христос воскресил Деву Марию уже с телом потому, что Она достигла высочайшей степени святости. Всю свою жизнь Божия Матерь посвятила Богу. Она достигла наиболее высокой доступной для человека степени соединения с Богом. И Господь приемлет Ее к Себе целостно с обновленным телом. Но не потому только, что Она Его Матерь. Как и в Евангелии Христу говорят: «Блаженно чрево, носившее Тебя» (Лк. 11:27). А Он поправляет: «Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его» (Лк. 11:28). Именно за это Он возвеличил Божию Матерь, а не только за то, что Она Его родила. Она и стала Матерью Бога потому, что имела такое внутреннее устроение.

Божия Матерь умерла, но Ее смерть — это переход от смерти в жизнь. И ныне мы празднуем именно это: Дева Мария — такой же человек, как мы, только достигшая величайшей степени святости, максимальной близости к Богу среди людей, и Она может Своими молитвами помочь и нам в наших земных трудах и испытаниях. Мы надеемся на Ее заступничество и молим Пресвятую Деву: не забудь родства Твоего, Богородица, не оставь нас, но моли о нас Бога и ныне, и в час смерти нашей!

Климент, митрополит Калужский и Боровский