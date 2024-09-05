«Мы готовы строить штаб-квартиры для крупных компаний»

Компания Business Club вышла на рынок в статусе девелопера полного цикла с премиальным бизнес-центром на Ходынском поле в Москве. Строительные работы планируется завершить уже в этом году. В портфеле компании — богатый опыт создания штаб-квартир в качестве сервисного оператора. Владелец и управляющий партнер девелопера и оператора сервисных офисов полного цикла Business Club Мурад Дамиров рассказал о том, что нового может привнести в девелопмент опытный эксперт в области сервисных услуг и почему его подходы лучше всего отвечают требованиям времени, а также чем строящийся бизнес-центр принципиально отличается от других проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец и управляющий партнер девелопера и оператора сервисных офисов полного цикла Business Club Мурад Дамиров

Фото: Предоставлено Business Club Владелец и управляющий партнер девелопера и оператора сервисных офисов полного цикла Business Club Мурад Дамиров

Фото: Предоставлено Business Club

— Business Club — молодой амбициозный игрок на рынке девелопмента. Компания успешно вышла на рынок офисов, и сразу с премиальным проектом. Благодаря чему стал возможен такой старт?

— Business Club представляет собой многопрофильный холдинг, структуры которого позволяют комплексно подходить к решению задач по развитию города. В качестве девелопера компания способна самостоятельно реализовывать проекты полного цикла. Например, новый пятиэтажный бизнес-центр площадью без малого 10 тыс. кв. м на Ходынском поле в Москве Business Club сейчас возводит в качестве девелопера, технического заказчика и генерального подрядчика. В контуре компании имеются мощности, позволяющие «под ключ» осуществлять общестроительные и отделочные работы, благоустройство и озеленение.

В этом году мы планируем запуск собственного производства керамзитобетонных вентиляционных систем премиального качества. Новый высокотехнологичный завод позволит оперативно заменить предложения покинувших российский рынок иностранных компаний качественным отечественным продуктом.

— Каким образом опыт сервисного оператора помогает компании в ее девелоперских проектах?

— Благодаря накопленному опыту в качестве сервисного оператора мы хорошо знаем потребности арендаторов крупных офисных площадей. На основе знаний, полученных за годы работы, мы сформировали многотомный внутренний стандарт по работе с масштабными площадками.

Обустройство своих офисов нам доверили «Яндекс», Ozon, Huawei. В настоящий момент мы работаем с Московской биржей. Круглосуточная работа офиса площадью 24,6 тыс. кв. м на протяжении 30 месяцев с ежедневной проходимостью 1,5 тыс. человек в день — такой результат продемонстрировал Business Club в офисно-деловом центре «Искра-Парк», где сейчас располагаются представительства ДОМ.РФ, OBI, «Бюро 1440», Wildberries.

Уникальный накопленный опыт организации офисных пространств Business Club привнес в девелопмент. Так, при проектировании нового бизнес-центра на Ходынском поле мы применили инновационные подходы к девелопменту, в частности в вопросе инженерных систем. На этапе проектирования были учтены стандарты сервисного офиса в части воздуха, электричества, слаботочных систем с учетом возможного зонирования офисного пространства. Такой подход позволяет сократить сроки чистовой отделки, поскольку все инженерные особенности были учтены еще на этапе shell & core. Мы создаем форму здания, исходя из его содержания и функциональных особенностей, а не наоборот, как это нередко бывает. Внутренний дизайн интерьеров в рамках существующих проектных решений может быть индивидуально адаптирован с учетом пожеланий будущего владельца премиального бизнес-центра.

— В качестве своих клиентов вы перечислили крупные компании и структуры. Business Club сфокусирован на работе с большими площадками?

— В соответствии со стратегией устойчивого развития компании мы строим и организовываем штаб-квартиры и представительства и действительно сфокусированы на крупных проектах, поскольку обладаем достаточными компетенциями для их реализации. Девелопмент был изначально заложен в стратегию развития Business Club еще на этапе организации сервисных офисов. Мы основательно подошли к выходу на этот рынок, и сейчас, накопив экспертизу и производственные мощности, ожидаемо показываем сильный результат на Ходынке. Тщательно выбиралось и расположение проекта: бизнес-центр станет единственным, введенным в данной локации в 2025 году. Следующее новое офисное здание появится здесь лишь в 2027-м.

— Успешный опыт работы с крупнейшими российскими компаниями подсказывает дальнейший вектор развития — выход на международный уровень. Есть ли такие планы?

— В перспективе мы планируем стать компанией, которая сможет заниматься созданием штаб-квартир по всему миру. Более того, уже достаточно плотно мы проработали рынки Дубая, Катара, Саудовской Аравии. Однако пока мы не спешим реализовывать эти проекты. Я убежден, что Россия сейчас находится на стадии интенсивного развития, и считаю, что люди, которые могут внести свой вклад и сделать что-то сильное и интересное тут, должны вложить максимум энергии и таланта в свою страну. Именно поэтому, понимая международный потенциал своего бизнеса, свою команду я сейчас ориентирую на российские проекты.

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— Вы упомянули, что стратегически компания сфокусирована на развитии Москвы. Какой вклад Business Club уже внес в развитие российской столицы?

— В роли сервисного оператора, а теперь и в качестве девелопера мы не только формируем новые рабочие места, но и реализуем современные стандарты организации комфортного рабочего пространства в городе. Так, бизнес-центр класса А на Ходынском поле, который сейчас возводит Business Club, позволит организовать почти 1,5 тыс. новых удобных рабочих мест в локации с практически нулевой вакансией офисных пространств.

В соответствии с нашим подходом к девелопменту офисное пространство, где работники проводят значительную часть своей жизни, должно быть пространством для личного роста и развития. Именно поэтому в бизнес-центре, помимо ресторанов, кафе, удобных переговорных и кофе-пойнтов, мы совместно с бюро Kleinewelt Architekten предусмотрели общественное пространство — амфитеатр на 150 человек, где собственник здания сможет проводить внутренние мероприятия.

Компания Business Club за шесть лет работы сформировала новые комфортные рабочие места для 8,2 тыс. человек, создала более 55,6 тыс. кв. м офисных пространств в соответствии с современными стандартами, инвестировала в офисную инфраструктуру города около 3 млрд руб. В настоящий момент Business Club представляет собой крупный холдинг, способный самостоятельно реализовывать девелоперские проекты полного цикла, с уникальной экспертизой сервисного оператора, что делает его перспективным новым игроком на рынке недвижимости.

Кроме того, в рамках комплексной стратегии по развитию города компания, в частности, развивает свой меценатский проект — художественную галерею Дамирова (Damirov Gallery) в Москве, где каждый желающий может бесплатно увидеть экспозицию золотого фонда российской культуры, включая работы Айвазовского, Коровина, Горбатова, Бенуа. Помимо этого, у нас есть проекты и в Подмосковье, связанные с продвижением внутреннего туризма и поддержкой производства отечественных продуктов.