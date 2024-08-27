В Сочи нет ограничений на присутствие родителей первоклассников на линейках

Ограничений на присутствие родителей первоклассников на предстоящих линейках в школах Сочи нет. Мероприятия пройдут в понедельник, 2 сентября, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Но каждая школа сама решает, какие классы выстраивают на линейке, в зависимости от размера двора. Но первые и выпускные классы участвуют обязательно»,— уточнили в мэрии.

Ранее глава Краснодара Евгений Наумов объявил, что в краевой столице ограничат посещение предстоящих школьных линеек родственниками. На мероприятия 2 сентября с ребенком сможет прийти только один из родственников. Мэр Краснодара объяснил такое решение соображениями безопасности.

Вячеслав Рыжков