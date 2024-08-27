Глава МАГАТЭ Гросси: в Курской области возникла опасность ядерного инцидента

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что осмотрел Курскую АЭС и ее основные объекты. Он пояснил, что его приезд на станцию связан с близостью боевых действий и опасностью ядерного инцидента. Первое впечатление от Курской АЭС, по словам господина Гросси, это то, что станция работает «близко к нормальным условиям». При этом глава МАГАТЭ отметил, что видел следы атак дронов на Курскую АЭС. Он пообещал проанализировать с российскими коллегами, как предотвратить ядерный инцидент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Гросси на Курской АЭС

Фото: Maxim Shemetov, Reuters Рафаэль Гросси на Курской АЭС

Фото: Maxim Shemetov, Reuters

«Особенностью Курской АЭС является то, что там эксплуатируются реакторы типа РБМК. РБМК по своей конструкции не имеет защитной оболочки, контейнмента, которой оснащены многие реакторы других типов в мире»,— сказал Рафаэль Гросси на пресс-конференции по итогам посещения станции (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, «отсутствие контейнмента означает, что активная зона реактора находится практически в обычном здании и очень уязвима для ударов артиллерии или ударов дронов».

«В целом, тот факт, что в нескольких километрах от АЭС ведутся боевые действия, вызывает большие опасения, беспокойство за режим безопасности. В случае попадания, в случае какого-то внешнего воздействия на активную зону этого реактора произойдет ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации», — сказал глава МАГАТЭ в ходе пресс-конференции.

Господин Гросси сказал, что у организации уже существуют выработанные процессы взаимодействия с представителями ВС РФ, службами безопасности и МИД, а также представителями «Росатома» для предотвращения радиационных инцидентов на станции.

«Первым шагом к соблюдению режима безопасности на АЭС будет выполнение и соблюдение пяти принципов, которые были сформулированы МАГАТЭ в ходе заседания одного из Советов безопасности ООН. В частности, в число этих принципов входит такой: атомная станция ни при каких условиях не должна быть объектом военных действий, военной атаки. Атомная станция не может быть использована какой-либо стороной в военных целях», — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Росэнергоатом сообщил в Telegram-канале, что глава корпорации Алексей Лихачев обсудит вместе с главой МАГАТЭ итоги визита на Курскую АЭС в ближайшее время в Калининграде. После осмотра Курской АЭС Рафаэль Гросси планирует поехать в Киев, где должен встретиться с Владимиром Зеленским. «Самым важным в этой встрече будет необходимость в сохранении диалога, который у нас есть с президентом России. Эти каналы общения должны оставаться открытыми, взаимодействие должно продолжаться»,— отметил господин Гросси.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания 22 августа сообщал о попытке ВСУ нанести удар по Курской АЭС. 23 августа Россия проинформировала МАГАТЭ об обнаружении обломков дрона на территории электростанции, неподалеку от хранилища отработанного ядерного топлива завода.

Никита Черненко