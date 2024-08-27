Сырский: атака на Курскую область не отвлекла российские силы от Покровска

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что нападением на Курскую область ВСУ хотели отвлечь силы российской армии с покровского и кураховского направлений. Однако, по его словам, Россия продолжает наращивать силы в районе Покровска.

«По состоянию на сегодняшний день оперативно-стратегическая обстановка остается сложной... Наиболее интенсивные бои продолжаются на покровском направлении»,— сказал главком ВСУ на форуме «Украина 2024». По его словам, в среднем ежесуточно на покровском направлении происходит более 50 боестолкновений.

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Бои с ВСУ на территории Курской области начались 6 августа. По данным российской стороны на 12 августа, под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов. По информации властей Курской области, по состоянию на 22 августа эвакуированы были 133 тыс. человек. В регионе введен режим ЧС федерального уровня и действует режим КТО.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».