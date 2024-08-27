Лукашенко заявил, что ему советуют «плюнуть на Россию»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна переживает «сложнейшее время». По его словам, Белоруссии предлагают перестать сотрудничать с Россией и «воевать с Украиной» против нее. От кого именно поступают такие предложения, господин Лукашенко не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: president.gov.by Александр Лукашенко

Фото: president.gov.by

«Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем". Доходит и до этого»,— сказал он на Республиканском педагогическом совете (цитата по БЕЛТА). Белорусский президент добавил, что ему «со всех сторон» вносят разные предложения, которые страна не может принять на 99%.

Александр Лукашенко неоднократно призывал Россию и Украину к переговорам о прекращении боевых действий. В августе на саммите «Голос глобального Юга» он предложил Белоруссию в качестве площадки для переговоров.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Евгений Белоусов