Путин и Моди обсудили ситуацию на Украине

Кремль привел детали сегодняшнего телефонного разговора президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили российско-украинский конфликт и договорились о продолжении двусторонних контактов на разных уровнях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарендра Моди (слева) и Владимир Путин во время переговоров в июле 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Нарендра Моди (слева) и Владимир Путин во время переговоров в июле 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным Кремля, господин Моди рассказал о недавнем визите в Киев и выразил заинтересованность в политико-дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Украины. Господин Путин в ответ дал оценку «деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей, изложив ключевые российские подходы в отношении путей разрешения конфликта».

Помимо этого стороны обсудили реализацию договоренностей в торгово-экономической сфере и взаимодействие в рамках БРИКС. Нарендра Моди подтвердил готовность принять участие в саммите объединения, который пройдет в Казани в октябре.

8 августа премьер Индии встретился с Владимиром Путиным в Москве. 23 августа господин Моди посетил Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам встречи он заявил, что Индия готова внести вклад в разрешение военного конфликта. Bloomberg писало, что Нарендра Моди в случае необходимости согласился передать послания между президентами России и Украины.

О внешней политике Индии — в публикации «Ъ» «Ария индийского гвоздя».

Лаура Кеффер