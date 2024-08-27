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Коммерсантъ FM
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Кремль: предъявленные Дурову во Франции обвинения требуют доказательной базы

Песков: Россия готова помочь задержанному во Франции Дурову

Дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова во Франции можно будет рассматривать как политическое, если следствие не предоставит доказательств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал обвинения в адрес господина Дурова «очень серьезными». Господин Песков добавил, что Россия готова оказать основателю Telegram всю необходимую помощь.

«Они требуют не менее серьезной доказательной базы. В противном случае налицо — прямая попытка ограничения свободы коммуникаций и, можно сказать, что даже прямого запугивания руководителя крупной компании. То есть налицо будет именно политика, наличие которой в этой истории вчера отрицал господин Макрон»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Он подтвердил, что Россия готова оказать предпринимателю «всю необходимую помощь и содействие». Однако, по словам Дмитрия Пескова, ситуация осложнена тем, что господин Дуров также является гражданином Франции.

Создатель Telegram был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Дело, в рамках которого его задержали, касается 12 преступлений, в числе которых соучастие в мошенничестве и распространение детской порнографии. Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что «это ни в коем случае не политическое решение». В пресс-службе Telegram заявили, что мессенджер соблюдает европейские законы, а правила модерации контента на платформе соответствуют отраслевым стандартам.

Подробности расследования — в публикации «Ъ» «Уволок Дурова».

Лаура Кеффер

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