Поставили в Google

В начале августа окружной суд США по округу Колумбия пришел к выводу, что Google использовала незаконные методы, чтобы сохранить монопольное положение на рынке поисковых систем. Корпорация заключала с производителями смартфонов контракты, обязывающие устанавливать Google в качестве поисковой системы по умолчанию. Теперь корпорации, по данным Bloomberg, может грозить разделение. Почему дело Google — лишь часть большого противостояния правительства США и американского биг-теха - в материале «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manuel Orbegozo, Reuters Фото: Manuel Orbegozo, Reuters

Google признали монополистом

5 августа Судья Амит Мехта из окружного суда США по округу Колумбия постановил, что Google использовала незаконные методы для сохранения монопольного положения на рынке поисковых систем. Таким образом суд согласился с позицией Минюста США, утверждавшего, что корпорация потратила миллиарды долларов на эксклюзивные сделки с такими компаниями, как Apple, LG, Samsung, Motorola, AT&T, T-Mobile, Verizon, Opera и др. Они потребовались для поддержания незаконной монополии на рынке поисковиков.

Контракты предполагали, что поисковые сервисы Google будут по умолчанию установлены на устройствах вендоров. Помимо этого, суд постановил, что компания поставила своих конкурентов в невыгодное положение на рынке рекламы. Меры воздействия на корпорацию суду предстоит избрать в сентябре. Судя по официальным заявлениям американских чиновников, они удовлетворены решением суда.

The New York Times напоминает, что противостояние Минюста США и Google началось еще в 2020 году при администрации президента Дональда Трампа. За это время американским чиновникам удалось допросить более 150 человек по делу и предоставить суду более пяти миллионов страниц документов. По сути, пишет издание, в эпоху современного интернета это первое антимонопольное судебное разбирательство федеральных властей США, направленное против технологических компаний, которые стали обладать «огромным влиянием на торговлю, информацию, публичный дискурс, развлечения и труд».

У американских властей уже есть опыт принуждения к миру IT-корпораций. Последнее подобное дело датировано 1997 годом — тогда Минюст США подал схожий иск против Microsoft, обвинив компанию в том, что она требует от поставщиков ПК обязательной установки браузера Internet Explorer вместе с Windows. В рамках разбирательства ведомство потребовало разделения корпорации на две компании: одна должна выпускать ОС, а другая — прикладной софт. Таким образом власти США планировали избежать монополизации рынка браузеров. Стороны урегулировали спор лишь в 2001 году. Корпорация пошла на уступки и перестала возражать против включения вендорами в комплект поставок компьютеров с предустановленными продуктами Microsoft программного обеспечения других разработчиков. Таким образом Microsoft удалось избежать раздела.

Сегодня раздел может грозить и Google. По словам источников Bloomberg, один из вариантов дальнейшего развития событий — дробление корпорации, которое должно в дальнейшем снизить доминирование Google на рынке поисковых сервисов. Так, по данным Statcounter, поисковые сервисы Google занимают 91% глобального рынка и 87% американского. Инсайдеры Bloomberg предполагают, что суд обяжет Google вывести в отдельные структуры подразделения, которые занимаются операционной системой Android и браузером Chrome. В отдельную структуру также может быть выделен сервис контекстной рекламы Google AdWords. Каким бы не был исход для Google, это дело — лишь часть масштабного наступления американских властей на крупнейших IT-монополистов, и итогом этого наступления может стать глобальный передел рынка высоких технологий.

Вереница исков

Google — далеко не единственный техногигант, находящийся под пристальным вниманием американских регуляторов. В нарушениях антимонопольного законодательства уже обвиняют Amazon, Apple, и Nvidia.

В сентябре 2023 года Федеральная торговая комиссия (FTC) и еще 17 штатов подали в суд на Amazon. Компанию обвинили в монополизации рынка интернет торговли. Истцы в 172-страничном иске настаивали на том, что IT-гигант использовал незаконные стратегии ценообразования, которые позволили корпорации дополнительно заработать $1 млрд в сегменте онлайн-ритейла. Речь идет о «Проекте Нэсси» — секретном алгоритме, который позволял корпорации повышать цены на товары, одновременно отслеживая ответную реакцию конкурентов. Если конкуренты повышали цены вслед за Amazon — Нэсси фиксировала этот факт и поднимала цены еще выше. Если конкуренты не повышали цены, алгоритм откатывал их к базовым значениям. Помимо этого, американских регуляторов обеспокоил тот факт, что Amazon ограничивал работу партнеров с другими площадками, а также взымал излишне высокую комиссию. Судья Окружного суда США по Западному округу Вашингтона назначил начало судебного разбирательства на октябрь 2026 года.

В марте 2024 года Минюст и 16 штатов подали антимонопольный иск против Apple. Регулятор утверждает, что Apple злоупотребляет своим монопольным положением на рынке смартфонов, ограничивая конкуренцию и навязывая пользователям свои условия. Также компанию обвиняют в завышении цен, которое происходило на фоне доминирующего положения на рынке. Так, например, Apple блокирует развитие облачных сервисов, которые могли бы предоставить пользователям доступ к высококачественным видеоиграм и другим приложениям без необходимости покупать дорогое оборудование; ухудшает качество кроссплатформенного обмена сообщениями, чтобы заставить пользователей оставаться на iPhone; ограничивает функциональность смарт-часов сторонних производителей и т.д.

В начале августа, как пишет The Verge, Минюст США начал два отдельных антимонопольных расследования в отношении Nvidia в связи с доминированием компании в области ИИ. Целью первого расследования станет изучение сделки по поглощению технологическим гигантом израильского стартапа Run:ai, компания специализируется на программном обеспечении для управления GPU, сумма сделки составила порядка $700 млн. Второе должно установить, злоупотребляла ли Nvidia своим доминированием в области чипов ИИ, чтобы убедить клиентов не использовать конкурирующие продукты. Этим событиям предшествовало письмо сенатора Элизабет Уоррен, которая 1 августа в официальном обращении потребовала от Минюста расследование в отношении Nvidia. «Из-за масштаба своего бизнеса Nvidia контролирует судьбу мировых вычислений, что дает компании рычаги влияния на мировую экономику. Доминирование Nvidia прочно закрепилось не только в сегменте облачных вычислений, но также во всех отраслях современной экономики, включая логистику, финансовую систему, здравоохранение и оборону», — пишет Элизабет Уоррен.

Слабые поисковые позиции

Дальнейшие судебные разбирательства по делу Google, по мнению американских специалистов по праву, растянутся как минимум до конца этого года. Так, бывший председатель Федеральной торговой комиссии и профессор Университета Джорджа Вашингтона Уильям Ковачич, сообщил The Verge, что по его ожиданиям весь процесс может растянуться до конца 2024 года — за это время судье предстоит выбрать меры воздействия на корпорацию. Профессор антимонопольного права в юридической школе Университета Вандербильта Ребекка Алленсворт ожидает, что судебные тяжбы могут занять около года.

При этом сценарии развития событий для Google варьируются от просто плохих до крайне негативных, полагают юристы. Самым радикальным вариантом было бы разделение компании, что позволило бы уменьшить ее влияние на поиск и онлайн-рекламу. Однако, по мнению Ребекки Алленсворт, такой вариант маловероятен.

Другой вариант, который Уильям Ковачич считает наиболее вероятным, — судебный запрет, который обяжет Google прекратить действия, признанные судом незаконными. Однако, даже такой запрет может повлечь изменения, от незначительных до масштабных. К примеру, судья Амит Мехта может потребовать от Google изменить многомиллиардные сделки с компаниями, такими как Apple и Mozilla, которые закрепляют за ней статус поисковой системы по умолчанию для таких устройств как iPhone. Ребекка Алленсворт в комментарии The Verge отмечает, что еще один сценарий —это требование к Google делиться большими данными или даже информацией о поисковых алгоритмах с другими компаниями.

Победа Минюста США в антимонопольном деле против Google окажет существенное влияние на взаимоотношения властей страны и технологических гигантов, некоторые из которых сегодня практически монопольно контролируют целые сегменты, начиная с рынка поиска и рекламы, заканчивая логистикой и электронной коммерцией. Так, профессор права Университета Кейс Вестерн Резерв Анат Алон-Бек в комментарии для Technopedia подчеркивает, что это решение, как и некогда дело Microsoft, свидетельствует о возрождении антимонопольного активности американских регуляторов.

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Александр Мамедов