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В Адлерском районе Сочи загорелся торговый павильон

Утром во вторник, 27 августа, в Адлерском районе Сочи произошел пожар. Загорелся торговый павильон на улице Ленина, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Первые пожарные расчеты на место происшествия прибыли в 10:39. К тому моменту огонь охватил 20 кв. м павильона. Пламя оперативно локализовали, а затем потушили полностью. В 10:50 ликвидировали последствия пожара.

В тушении участвовали 10 человек и две единицы техники. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания не уточняются.

В Сочи также продолжают ликвидировать последствия ночной непогоды. Более 100 человек и 30 единиц спецтехники сейчас работают на нескольких улицах. Штормовое предупреждение на курорте перестало действовать.

Вячеслав Рыжков

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