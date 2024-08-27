Больше 100 человек ликвидируют последствия непогоды в Сочи

В Сочи продолжают ликвидировать последствия непогоды. Более 100 человек и 30 единиц спецтехники сейчас работают на улицах Глазунова, Ялтинская, 50 лет СССР, Сухумское шоссе, Ушинского и Шоссейной в Хосте, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал администрации Сочи Фото: Telegram-канал администрации Сочи

Специалисты занимаются ликвидацией намывов каменно-песчаной смеси, очисткой дворов, тротуаров и дорог. Как сообщалось ранее, основной удар стихии пришелся именно на Хостинский район курорта, здесь за ночь выпало около 125 мм осадков. В мэрии напомнили, что в реке Хоста поднялся уровень воды, однако вода быстро спала.

Глава города Андрея Прошунин поручил провести мониторинг и оперативно выполнить санитарную очистку общественных территорий во всех районах, где остались следы ночной непогоды. Сейчас инфраструктура города, общественный транспорт работают штатно.

Также открыли пляжи курорта. На них продолжается уборка, но запрет на купание сняли.

Вячеслав Рыжков