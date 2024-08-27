Группа Oasis объявила о воссоединении

Британская группа Oasis воссоединилась спустя 15 лет после распада. В 2025 году музыканты дадут концерты в Великобритании и Ирландии. Продажа билетов начнется 31 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ноэл и Лиам Галлахеры

Фото: @NoelGallagher Ноэл и Лиам Галлахеры

Фото: @NoelGallagher

«Пушки замолкли. Звезды сошлись. Великое ожидание закончилось. Приходите посмотреть. Этого не покажут по телевидению»,— говорится в заявлении коллектива, опубликованном в соцсети X.

Oasis была основана братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами в 1991 году. Коллектив выпустил семь музыкальных альбомов, последний из них — «Dig Out Your Soul» — вышел в 2008-м. Музыканты получили несколько наград NME Awards, Brit Awards и MTV Europe Music Award. В 2009 году группа объявила о распаде.

Лаура Кеффер