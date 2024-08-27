Гладков прокомментировал сообщения о попытке прорыва ВСУ в Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию на границе после сообщений о попытке прорыва ВСУ. По его словам, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы»,— написал глава региона в Telegram.

Ранее сегодня, 27 августа, в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация, что около 500 украинских военных пытаются прорваться в Белгородскую область в районе Нехотеевки и МАПП «Шебекино». Минобороны России подобные сообщения официально не комментировало.

С конца июля власти Белгородской области приняли решение об отселении жителей из 17 приграничных населенных пунктов. После начала атаки ВСУ на Курскую область в регионе также ввели режим КТО и ЧС федерального уровня.

Подробнее о ситуации в приграничных регионах — в тексте «Ъ» «Готовы к труду и теробороне».