Пляжи Сочи открыли для купания

На пляжах Сочи утром во вторник, 27 августа, сняли запрет на купание на фоне улучшения погодных условий. Об этом заявили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Действие штормового предупреждения завершено, погода наладилась, ограничений для купания нет, следует из заявления мэрии. Уточняется, что на некоторых пляжах продолжается уборка после непогоды, их откроют для купания по завершении работ.

По состоянию на 10:00 открыты для купания все пляжи курорта. Завершается уборка штормового мусора и локальных наносов гальки.

Непогода обрушилась на курорт ночью накануне. В Хостинском районе Сочи выпало около 125 мм осадков. Оказались подтоплены улицы, упали несколько деревьев. Восемь самолетов, следующих в аэропорт Сочи, перенаправили на запасные аэродромы. На курорте продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Вячеслав Рыжков