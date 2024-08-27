Калужский губернатор назвал автомобиль Citroen C5 Aircross «нашим»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша прокомментировал производство автомобилей Citroen. Серийное производство Citroen C5 Aircross стартовало в марте на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, в мае начались продажи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобиль Citroen C5 Aircross российской сборки

Фото: «Автомобильные технологии» Автомобиль Citroen C5 Aircross российской сборки

Фото: «Автомобильные технологии»

«Это наш автомобиль, это автомобиль, который собран в Калужской области. Я не думаю, что нашим бывшим партнерам (из Франции.— "Ъ") надо на что-то обижаться, пусть обижаются на себя»,— сказал «РИА Новости» господин Шапша.

В июле в Калуге также возобновил серийное производство автомобилей завод АГР, ранее принадлежавший Volkswagen. Компания объявила о приостановке производства в РФ после введения Россией войск на Украину. В мае 2023 года автоконцерн продал свою долю в российской «дочке» Volkswagen Group Rus ООО «Арт-Финанс» за €125 млн. В июне того же года компания была переименована в AGR Automotive Group.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Автопробегом по безденежью».