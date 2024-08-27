За выступление Гузель Уразовой на юбилее Уфы заплатят 1 млн рублей

Уфимский центр творческих проектов и креативных индустрий заключил контракт на выступление заслуженной артистки Башкирии и Татарстана Гузель Уразовой на концерте в честь юбилея города. Стоимость ее участия в праздничных мероприятиях составит 1 млн руб. Закупка проводилась у единственного поставщика, источники финансирования в документации не раскрываются.

Ранее Уфимский центр творческих проектов и креативных индустрий, подведомственный Управлению по культуре и искусству мэрии Уфы, заключил 20 договоров на участие в концерте в честь 450-летия Уфы Олега Газманова, Гарика Сукачева, Юрия Антонова и Полины Гагариной на общую сумму 59 млн руб. Позже стало известно, что Юрий Антонов и Гарик Сукачев не будут выступать на юбилее города, их концерты будут перенесены на неопределенный срок. Из материалов сайта госзакупок следует, что договоры не расторгнуты, а находятся в статусе исполнения.

Идэль Гумеров