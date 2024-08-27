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Прокуратура проверит жалобы бизнесменов на бывшего вице-мэра Сочи

Прокуратура Сочи проведет проверку жалоб представителей туристического бизнеса на бывшего вице-мэра Сочи Олега Бурлева. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края «Ъ-Сочи» подтвердили, что проверяют информацию о действиях господина Бурлева.

Фото: Официальный сайт администрации Сочи

Фото: Официальный сайт администрации Сочи

Как пишет издание «КП»-Кубань», прокуратура курорта отреагировала на запись, появившуюся в соцсетях. На ней слышен разговор двух человек – якобы самого господина Бурлев и местного бизнесмена. По утверждению Telegram-канала Mash со ссылкой на Михаила Винюкова, экс-чиновник якобы покровительствовал местным предпринимателям, сдерживая конкуренцию.

Олег Бурлев с 2015 года занимал должность заместителя главы администрации Лазаревского района Сочи, в 2019-м стал главой Лазаревского района. После ухода с поста бывшего главы курорта Алексея Копайгородского в мае 2024 года господин Бурлев стал исполняющим обязанности главы города, ранее работал вице-мэром. В середине августа уволился по собственному желанию.

Вячеслав Рыжков

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