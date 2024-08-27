В Сочи из-за ливня подтопило несколько районов, на дорогу сошел оползень

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @officialsochi Фото: @officialsochi

В Сочи прошел залповый ливень, частично затоплены Адлерский и Хостинский районы. На дорогу, ведущую к поселку Красная Воля, сошел крупный оползень. Аэропорт Сочи вводил временное ограничение на прием самолетов из-за непогоды.

«В Хостинском районе осадков больше всего — 125 мм. За полночь уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, был подтоплен цоколь больницы. От жителей поступали сообщения о подтоплениях территорий на Сухумском шоссе, улицах Абовяна, Сухумской и Железнодорожной и упавших деревьях»,— написал мэр Сочи Андрей Прошунин в Telegram-канале.

Управление МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что спасатели получили 13 сообщений о подтоплении многоквартирных и частных домов. Там же уточнили, что в районе села Красная Воля сошел оползень объемом более 100 куб. м. По словам мэра, оползень ликвидировали к 4:00.

Вечером 26 августа восемь пассажирских самолетов, которые направлялись в аэропорт Сочи, ушли на запасные аэродромы в Минеральные Воды и Грозный, передавало «РИА Новости». Утром 27 августа аэропорт возобновил плановый прием и отправку рейсов.

Петр Бузлаев