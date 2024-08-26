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Ливни затопили дороги в Сочи

В результате сильных ливней в Сочи затопило городские улицы и федеральную трассу в Адлере. Воду с дорог пришлось откачивать с помощью спецтехники, чтобы восстановить движение, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Основной грозовой фронт прошел через Сочи. Наибольшее количество дождя выпало в Адлерском и Хостинском районах, однако ситуация стабилизировалась: в городе наблюдается лишь небольшой дождь.

На городской территории и проезжих частях вода ушла естественным путем, а на федеральной трассе в Адлере, в районе жилого комплекса «Морская симфония», осадки откачали с помощью спецтехники. В течение некоторого времени на этом участке дороги действовал реверсивный режим движения, но к 23:10 обе полосы открыли. Ливневые стоки восстановили вручную, задействовав пять единиц спецтехники и бригады Упрдор «Черноморье». Также оперативно убрали упавшее дерево, которое распилили и убрали с проезжей части.

По данным городских властей, уровень воды в реках Сочи не достиг опасных отметок, повреждений инфраструктуры нет, и все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Контроль над ситуацией осуществляет городской оперативный штаб. Штормовое предупреждение будет продолжать действовать до конца дня.

Мария Удовик

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