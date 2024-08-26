ExxonMobil спрогнозировала сохранение нынешнего спроса на нефть к 2050 году

Сегодня, 26 августа, американская энергетическая компания ExxonMobil представила прогноз по спросу на нефть к 2050 году, который существенно превышает большинство других прогнозов. По мнению компании, в 2050 году мировой спрос на нефть будет находиться примерно на нынешнем уровне, то есть составлять более 100 млн баррелей в день. Для сравнения, по прогнозу Международного энергетического агентства, спрос на нефть в мире к этому моменту будет на 50% ниже, чем сейчас, а по прогнозу другой нефтегазовой корпорации, BP,— на 25% ниже.

ExxonMobil объясняет свой прогноз тем, что, несмотря на усилия по все большему переходу на возобновляемые источники энергии, спрос на нефть будет поддерживаться высоким спросом на энергоносители в целом. В своем докладе компания отмечает, что к 2050 году население Земли вырастет с нынешних 8 млрд до 10 млрд человек, мировой спрос на электроэнергию увеличится вдвое, а на энергоносители для транспорта и промышленности — на 20%. По мнению компании, чтобы удовлетворять спрос на энергоносители в ближайшие годы, придется не сокращать, а наращивать инвестиции в добычу нефти. ExxonMobil также ожидает, что в 2050 году 67% мирового энергопотребления будет приходиться на нефть, газ и уголь. Сейчас этот показатель — 68%.

Яна Рождественская