Еврокомиссия отказалась комментировать арест Павла Дурова

Еврокомиссия сообщила, что не комментирует арест основателя Telegram Павла Дурова. Там назвали этот процесс национальным расследованием. МИД Франции также отказался от комментариев, «чтобы не повлиять на независимость судебной системы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: Albert Gea, Reuters Павел Дуров

Фото: Albert Gea, Reuters

«Это национальное расследование, мы не намерены его комментировать, следует обращаться к французским властям»,— сообщила пресс-служба Еврокомиссии ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве Франции сказали «РИА Новости», что МИД не может комментировать ситуацию в соответствии с принципами судебной системы страны. Прокуратура Парижа обещала сделать заявление по делу Павла Дурова сегодня, 26 августа.

Павла Дурова арестовали по прилете в Париж 24 августа. Французские СМИ писали, что основателя Telegram обвиняют в причастности к преступлениям, связанным с терроризмом, мошенничеством и наркоторговлей, из-за отказа модерировать контент в мессенджере. В Telegram заявляли, что платформа соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах.

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