Бывший ярославский прокурор будет руководить аппаратом белгородского правительства

Экс-прокурор Ярославской области Александр Лоренц приступил к исполнению обязанностей белгородского вице-губернатора, одновременно он будет руководить аппаратом регионального правительства. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания. Официально господин Лоренц вступит в должность после согласования его кандидатуры в областной думе.

«Опыт у него очень большой. Надеюсь, он нам будет полезен в части соблюдения всех существующих требований с учетом крайне сложной обстановки. Защищая население, мы не должны нарушать закон. С другой стороны, у нас есть право законотворческой инициативы»,— отметил господин Гладков.

Александру Лоренцу 55 лет. До назначения он был прокурором Ярославской области. Также возглавлял прокуратуру в Ставропольском крае и работал заместителем прокурора Омской области.

Ранее аппаратом белгородского правительства руководил Иван Будлов. Он ушел с этого поста в августе 2023 года.

Денис Пискунов

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