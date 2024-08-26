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Коммерсантъ FM
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Обвиняемый во взяточничестве экс-мэр иркутского Усть-Кута получил условный срок

Усть-Кутский городской суд 26 августа вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Усть-Кутского муниципального образования Александра Душина. Он обвинялся в превышении должностных полномочий, получении взятки в особо крупном размере, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд признал экс-чиновника виновным по всем вменяемым ему преступлениям и вынес наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на срок пять лет. Кроме того, в доход государства был конфискован эквивалент взятки в размере 1 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.

«В суде установлено, что экс-глава Усть-Кута в 2019 году выступал заказчиком по муниципальному контракту на благоустройство территории сквера у спортивного стадиона. Несмотря на невыполнение подрядчиком работ в полном объеме, он подписал акты приемки. За это чиновник получил от подрядчика взятку в размере более 1 млн руб.»,— сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В региональном СУ СКР, проводившем следствие по делу, уточняют, что работы были оплачены на общую сумму более 40 млн руб. Из них свыше 5 млн руб.— за невыполненные работы. Сумма взятки была перечислена «аффилированным главе организациям». Кроме того, в СКР добавляют, что конце апреля 2020 года Александр Душин, находясь на территории сельскохозяйственных угодий, умышленно причинил тяжкий вред здоровью первому заместителю мэра Усть-Кутского района.

Источник «Ъ», знакомый с ходом судебного процесса, отмечает, что гособвинение запрашивало для Душина до десяти лет лишения свободы и штраф в размере «нескольких десятков миллионов рублей». В областной прокуратуре «Ъ» сообщили, что ведомство будет рассматривать возможность обжалования только после того, как изготовят мотивированное решение суда.

Как сообщалось ранее, Александр Душин был задержан в начале октября 2020 года в аэропорту Иркутска сотрудниками СКР и ФСБ в момент возвращения с семьей из отпуска. В конце ноября 2021 года дело в его отношении было передано в суд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мэр Усть-Кута не вернулся из отпуска».

Влад Никифоров, Иркутск

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