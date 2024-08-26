В торговых центрах Петербурга четверть площадей занимают магазины одежды

Магазины одежды и аксессуаров по итогам июня текущего года занимают 26% арендованных площадей в торговых центрах Санкт-Петербурга, на категорию отдыха и развлечений отводится 19%, следом идут гипермаркеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили 26 августа «Ъ-СПб» в NF-Group, торговые центры остаются основными модными локациями города, несмотря на пандемию и уход международных брендов из России. При этом в текущем году отмечается замедление экспансии российских брендов одежды и аксессуаров по сравнению с прошлым годом. Однако в Петербурге продолжают открываться магазины новых российских брендов, которые ранее не были представлены в городе.

Доля категорий отдыха и развлечений, находящаяся на втором месте по занимаемой площади в торговых центрах города, за последние пять лет не изменилась, однако в первом полугодии 2024 года кинотеатры занимают 6,2% площадей, что на 1,1 п. п. меньше, чем пять лет назад. Также наблюдается переход от детского к семейному виду отдыха, самыми актуальными форматами развлечений стали дрифт-картинги, виртуальная реальность, акватермальные комплексы.

В течение последних трех лет в торговых центрах замечено обновление фуд-кортов: там появляются гастропространств с актуальными кухнями и интересными ресторанными концепциями. Однако кардинальной замены фуд-холлов на фуд-корты не наблюдается, в том числе из-за разной целевой аудитории.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала 2024 года в Петербурге открылось три новых фуд-холла.

Варвара Рудич