Ассоциация канцелярского рынка пожаловалась правительству на маркетплейсы

Ассоциация канцелярского рынка России (АКР) направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину и министру финансов Антону Силуанову. В нем АКР пишет, что маркетплейсы неправомерно используют посреднические договоры и заменяют стандартные трудовые отношения привлечением самозанятых. Письмо есть в распоряжении у «Ъ».

В своем письме АКР пишет, что конкурентное преимущество маркетплейсов из-за возможности не оплачивать в полной мере НДС и социальные взносы грозит закрытием тысячи канцелярских магазинов. Однако опрошенные «Ъ» юристы сомневаются, что власти пойдут на увеличение налоговой нагрузки на площадки.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «От онлайн-торговли требуют меры».