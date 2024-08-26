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Коммерсантъ FM
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От онлайн-торговли требуют меры

Продавцы канцтоваров не нашли преимуществ перед маркетплейсами

На фоне обсуждения законопроекта о регулировании маркетплейсов представители розницы стремятся указать властям на конкурентные преимущества онлайн-площадок. Производители и продавцы канцтоваров сообщили правительству о риске закрытия тысяч магазинов из-за возможности маркетплейсов сокращать облагаемые НДС поступления за счет агентских договоров и заменять штатных сотрудников самозанятыми. Но юристы сомневаются, что власти пойдут на увеличение налоговой нагрузки на площадки.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Конкурентное преимущество маркетплейсов из-за возможности не оплачивать в полной мере НДС и социальные взносы поставило под угрозу закрытия тысячи канцелярских магазинов, говорится в письме, направленном Ассоциацией канцелярского рынка (АКР; объединяет профильных производителей и ритейлеров), премьер-министру Михаилу Мишустину и министру финансов Антону Силуанову. В обращении, копия которого есть у “Ъ”, АКР указывает, что маркетплейсы неправомерно используют посреднические договоры и заменяют стандартные трудовые отношения привлечением самозанятых.

Из аппарата правительства обращение было направлено в Минпромторг, где пояснили АКР, что информация принята к сведению и может быть учтена при проведении проверок (текст ответа от 21 августа 2024 года есть у “Ъ”). Комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству в своем ответе на обращение ассоциации указал, что материалы будут использованы при совершенствовании законодательства об агрегаторах. На вопросы “Ъ” в пресс-службе правительства, Минпромторге и комитете Госдумы оперативно не ответили.

Андрей Кутепов, глава комитета по экономической политике Совета федерации, в мае:

«Маркетплейсы необходимо исключить из списка получателей льгот по НДС».

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов пояснил “Ъ”, что крупные маркетплейсы работают в рамках общей системы налогообложения, льготы для IT-компаний по налогу на прибыль и пониженным соцвзносам в случае с дистанционной торговлей не применяются. В Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете» от комментариев отказались.

В письмах АКР на примере результатов Wildberries за 2023 год указывает на то, что входящий денежный поток площадки по агентским договорам достиг 2,5 трлн руб., превысив в пять раз выручку (538 млрд руб.) и в десять раз себестоимость продаж (179 млрд руб.) с учетом максимальной комиссии в 25% (223 млрд руб.). Агентские договоры позволяют проводить мимо учета 90% фактической выручки, настаивают в АКР. Суммарно крупные игроки, по мнению ассоциации, не доплачивают налоги более чем на 1 трлн руб. в год. Артем Соколов замечает, что маркетплейсы не закупают товары у продавцов, формируя доходы из услуг по рекламе, хранению, доставке и транспортировке товаров. Именно эти средства, по его словам, выступают налоговой базой. Партнеры маркетплейсов декларируют и платят налоги самостоятельно, подчеркивает господин Соколов.

Как пишет в своем письме АКР, передача права на товар потребителю происходит в пункте выдачи заказов (ПВЗ), который берет на себя роль точки продаж. Офлайн-ритейлеры также привозят товар по заказу, но его стоимость учитывается в обороте, следует из текста.

Маркетплейсы контролируют распорядок дня и загруженность привлекаемых к труду самозанятых, лишая их предпринимательских рисков. Это, по мнению АКР, делает их фактическими сотрудниками, чья стоимость труда снижается на 50% за счет отсутствия отчислений.

Артем Соколов обращает внимание на то, что подавляющее большинство ПВЗ открываются по франшизе и не принадлежат маркетплейсам. Он называет такие пункты логистической инфраструктурой, где, в отличие от традиционной розницы, товарные запасы не формируются. Руководитель проектов налоговой практики Khalimon Legal Надежда Кондакова называет сравнение маркетплейсов с интернет-магазинами некорректным из-за организации работы через посредников.

Крупные маркетплейсы столкнулись с замедлением роста оборотов

Представители традиционной розницы не впервые обращают внимание властей на конкурентные преимущества онлайн-площадок: весной этого года письмо направлял Союз торговых центров России (см. “Ъ” от 16 мая). В марте 2024 года глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов внес в Госдуму законопроект о регулировании маркетплейсов, получивший положительный отзыв Минпромторга. Документ закрепляет обязанности площадок, устанавливая требования к договорам. Работа пока ведется: свои предложения относительно регулирования маркетплейсов продолжают высказывать депутаты, профильные министерства и ведомства. Старший юрист «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Денис Ежов, впрочем, сомневается, что власти пойдут на увеличение налоговой нагрузки на маркетплейсы: «Практика показала, что государство заинтересовано в стимулировании их развития». Можно предположить лишь проведение рядовых проверок, считает он.

Полина Гриценко, Александра Мерцалова

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