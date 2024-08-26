Walmart отозвала яблочный сок в США из-за повышенного содержания мышьяка

Американская сеть магазинов Walmart, крупнейший ритейлер в стране, отозвала почти 10 тыс. упаковок яблочного сока, продававшегося в 27 штатах и территориях США, после того, как в нем было обнаружено повышенное содержание мышьяка, сообщает Associated Press.

Управление США по контролю за рынком продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) уведомило о проблеме с качеством соков Refresco Beverages US еще 15 августа. В минувшую пятницу, 22 августа, регулятор пересмотрел оценку угрозы товара для здоровья людей, повысив уровень его опасности. По мнению FDA, употребление этих соков может иметь неблагоприятные последствия для организма из-за уровня содержания неорганического мышьяка, превышающего стандарты регулятора. Симптомы могут включать головные боли, сонливость, лихорадку, спазмы желудка, рвоту и диарею. Однако, отмечает управление, к тяжелым последствиям для здоровья употребление этого сока не приведет.

По данным Национального института здравоохранения США, во многих пищевых продуктах содержится очень низкое содержание неорганического и органического мышьяка. Дозы ниже установленного регуляторами порогового значения не вызывают серьезного отравления организма человека. При этом Агентство по охране окружающей среды США расценивает неорганический мышьяк как канцероген или вещество, вызывающее рак.

Кирилл Сарханянц