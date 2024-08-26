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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО за второй квартал выросла на 61%

По итогам второго квартала чистая прибыль Московской биржи (MOEX: MOEX) по МСФО достигла почти 19,5 млрд руб. Это на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе торговой площадки.

Скорректированная чистая прибыль выросла на 63,3%, до 19,6 млрд руб. Комиссионный доход показал рост на 30%, до 15,54 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 137%, до 21,23 млрд руб., операционные доходы — на 76,1%, до 36,8 млрд руб.

Операционные расходы во втором квартале выросли на 111%, на бирже объяснили это увеличением трат на персонал и маркетинг. Расходы на персонал выросли на 163,7%, из них больше всего ушло на создание резервов в рамках программы долгосрочной мотивации до 2028 года.

«Численность персонала увеличилась на 17,6%. Наем новых сотрудников в основном связан со стратегическими направлениями бизнеса рыночных данных и информационных услуг, а также с общим укреплением ИТ-функции»,— рассказали в бирже.

На прошлой неделе индекс Мосбиржи обновил минимум с июля 2023 года, опустившись ниже 2800 пунктов. Отрицательная динамика наблюдается с мая. При этом количество частных инвесторов на Мосбирже с начала года превысило 32 млн, сообщила директор департамента по работе с эмитентами торговой площадки Наталья Логинова. Ежедневно, по ее словам, сделки на фондовом рынке биржи заключает свыше 1 млн человек.

О деятельности торговой площадки — в материале «Ъ» «Мосбиржа выходит на брокера».

Лаура Кеффер

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